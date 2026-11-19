العين في 19 نوفمبر /وام/ استضافت مكتبة زايد المركزية ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية، في دورته الـ17 تحت شعار "واحة الحكايات"، و يستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، جلسة حوارية بعنوان "هل هناك مكان للرواية الإماراتية في العالم؟".

ناقشت الجلسة التي نظّمتها أبوظبي للثقافة ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركتها في الحدث، واستضافت الكاتبة والروائية والمترجمة الإماراتية الدكتورة لطيفة الحاج، رئيس قسم الترجمة الأدبية ومدير الحقوق الأدبية في "بوملحة للنشر والتوزيع"، واقع الرواية الإماراتية وفرص وصولها إلى القارئ العالمي، والتحديات التي تواجه ترجمتها ونشرها خارج الدولة، إلى جانب دور الناشرين والمؤسسات الثقافية في التعريف بالأدب الإماراتي وتعزيز حضوره في الأسواق العربية والدولية.

وأكدت الحاج أن وصول الرواية الإماراتية إلى العالمية يبدأ من القارئ المحلي أولاً، وأن تعزيز حضور الأعمال الأدبية الإماراتية داخل الدولة يعدّ ضرورة تخدم بناء قاعدة قراء محلية وعربية، وتجسّد خطوة أساسية تسبق التوسّع الدولي.

وفي ما يتعلق بالترجمة، أوضحت الحاج أن نقل الرواية الإماراتية إلى لغات أخرى لا يضمن وصولها إلى القارئ العالمي، ما لم تتولَّ نشرها دور نشر أجنبية معروفة بالتعاون مع مترجمين يتمتعون بالخبرة والسمعة الأدبية، وتوفير قنوات فاعلة للتوزيع والتسويق. وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في محدودية الطلب الخارجي على حقوق ترجمة الأعمال الإماراتية، مؤكدة أن إصدار ترجمة باللغة الإنجليزية أو غيرها دون خطة لنشرها وتوزيعها في الأسواق المستهدفة لا يحقق الغاية المرجوة منها.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية الترجمة بوصفها وسيلة للتبادل الثقافي، والتعريف بتاريخ دولة الإمارات وتراثها وفنونها وقيم مجتمعها، وإتاحة الفرصة أمام القراء من ثقافات مختلفة للتعرف إلى الأدب الإماراتي. وأشارت الحاج إلى أن الرواية قادرة على تقديم جوانب من الحياة المحلية والتجارب الإنسانية التي قد لا يعرفها القارئ الأجنبي، مؤكدة أهمية اختيار الأعمال المناسبة وتقديمها بصورة احترافية إلى الناشرين الدوليين.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات الثقافية الإماراتية، ومنها مركز أبوظبي للغة العربية، في دعم التأليف والترجمة والنشر، وتعزيز حضور الأدب الإماراتي والعربي، وتوفير فرص التواصل بين الكتّاب والمترجمين والناشرين، بما يسهم في بناء علاقات ثقافية ومهنية مستدامة مع المؤسسات الدولية.