أوزباكستان ي 19 نوفمبر/ وام/ شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أعمال المؤتمر العالمي الرابع عشر للأوقاف، الذي تستضيفه مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري تحت شعار: "مقاربات مبتكرة للوقف والتمويل الاجتماعي الإسلامي: الحوكمة والسياسات والمعايير والابتكار والممارسات العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة".

وقال سعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة رئيس الوفد المشارك الذي ضم عددا من المسؤولين في كلمته خلال المؤتمر إن أهمية الوقف في عالمنا المعاصر تزداد مع اتساع الاحتياجات المجتمعية وتنوعها، وإن هذه التحولات تفتح أمام المؤسسات الوقفية مجالاتٍ جديدةً للعمل، وتدعوها إلى ابتكار أدواتٍ ومنتجاتٍ وقفيةٍ مرنةٍ تستجيب لأولويات المجتمع، مع الحفاظ على أصالتها الشرعية ورسالتها الإنسانية.

وأكد النيادي إن قطاع الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحظى بدعمٍ ورعايةٍ كريمةٍ من قيادتنا الرشيدة، وتعمل الهيئةُ على تطوير منظومةٍ وقفيةٍ متكاملةٍ تقوم على الحوكمة الرشيدة، والمحافظة على أصول الوقف وتنميتها بأسس متطورة، ورفع كفاءة الاستثمارات الوقفية، وتوسيع مجالات الوقف لتشمل التعليم والصحة ورعاية الأسرة والبيئة والابتكار وخدمة المجتمع مع الاستجابة للتغيرات المستقبلية بمرونةٍ ومسؤولية.

وأشارإلى أن تطويرَ قطاع الوقف يتطلب منا الانتقالَ من المبادرات المنفردة إلى الشراكات المؤسسية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوقفية، من خلال التواصل المستمر وتبادل الخبرات التشريعية والاستثمارية، والاستفادة من التجارب الرائدة، وأضاف :" نؤمن بأن التقاربَ وتوحيدَ المفاهيم الأساسية، وبناءَ مؤشراتٍ قابلةٍ للمقارنة، سيساعد على رفع كفاءة القطاع عالميًا وإبراز إسهامه الحقيقي في التنمية".