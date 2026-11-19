العين في 19نوفمبر /وام/ تحتضن منصات فعاليات مهرجان العين للكتاب 2026،مجموعة من الجلسات والورش التفاعلية التخصصية التي تُعنى بمحور"التواصل والمجتمع" وذلك تجسيداً لدوره الحضاري والثقافي، وفي إطار الحراك التنويري الشامل الذي يشهده الحدث الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية بدورته الـ17 تحت شعار "واحة الحكايات".

ينسجم هذا المحور مع تطلعات المركز الهادفة إلى تعميق الشراكات المؤسسية التي تبرز الدور المجتمعي الفاعل للمهرجان، وأثره في تثقيف كافة أفراد المجتمع، ونشر جودة الحياة، وتتماشى مع الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات، واحتفائها بالعام 2026 عاماً للأسرة.

إذ صُممت الأنشطة لتكون مظلة تجمع الشركاء في قالب تفاعلي يعزز التواصل بين الأجيال، ويرسخ بيئة معرفية متكاملة تدعم التلاحم الأسري، والوعي المجتمعي.

وتشرع الفعاليات أبواب المعرفة والإبداع حيث يستضيف المهرجان وضمن الجلسة التفاعلية "عائلتنا تحكي.. والثقافة تجمعنا" عائلة الحفيتي لتشارك الأطفال وأولياء الأمور تجربتها في حضور الفعاليات الثقافية، وكيف أصبحت الثقافة مساحة للتعلّم والتواصل بين أفراد العائلة.

تجمع الورشة بين الحوار وسرد الحكايات وأنشطة مشتركة يصنع خلالها الأطفال مع أسرهم صفحة تعبّر عن ذكرياتهم الثقافية، لتشجيع القراءة وتعزيز الروابط الأسرية والانتماء للهوية الإماراتية.

وفي جلسات تنبض بالوعي الصحي الوقائي، تقدم جامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في لجنة تعزيز الصحة الطلابية، مبادرة موسعة تحمل عنوان "اقرأ صحتك"، وتضم ورشاً تفاعلية، ومسابقات تثقيفية، وأركاناً تعليمية، تناسب مختلف الفئات العمرية، بهدف تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة، والتعريف بأنماط الحياة الصحية لزوار المعرض.

ويعقد المهرجان، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ورشة تفاعلية بعنوان "ثقافة واحترام القانون" يستعرض خلالها الملازم أول نايف العفاري، أبرز المفاهيم القانونية بأسلوب مبسّط شيقّ يهدف من خلالها إلى تعميق الوعي القانوني لدى جميع أفراد المجتمع لاسيما الأطفال والناشئة، بما يمكّنهم من فهم حقوقهم ومسؤولياتهم في حياتهم اليومية.

وينظّم الحدث مبادرة "خطى" تحت شعار "في العين، كل خطوة حكاية" وتقام للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع منصّة Steppi، لتكون حدثاً مجتمعياً يجمع بين الثقافة والنشاط البدني ويسعى لإتمام هدف يتمثل في تحقيق 17 مليون خطوة في مدينة العين، بما يسهم في ترسيخ ثقافة النشاط البدني ونمط الحياة الصحي، وتعزيز تفاعل الزوار مع فعاليات المهرجان، بما يجعل من زيارة الحدث تجربة ثقافية ومجتمعية متكاملة تجمع بين المعرفة والحركة والمشاركة الإيجابية.

ويخصّص المهرجان لأصحاب الهمم جلسة "أتحدث بيدي: أساسيات لغة الإشارة" التفاعلية، التي تقام بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، تعرّف الجمهور على أساسيات لغة الإشارة، وتعلّمهم عبارات وإشارات يومية للتواصل مع هذه الفئة المهمّة من المجتمع، بما يعزّز اندماجهم، ويشركهم في مختلف الفعاليات والأحداث الثقافية والإبداعية.

ويعيش زوّار المهرجان طيلة أيام انعقاده متعة الاستمتاع بعروض موسيقية وأخرى متجولة، تقدمها فرق موسيقى شرطة أبوظبي، والعيالة، إلى جانب لوحات استعراضية تقدمها شخصيات تتجوّل بين أروقة وردهات الحدث، ليتحوّل "العين سكوير" إلى مساحة تفيض بالجمال الفنّي، ما يعكس وهج الثقافة والفنون كركائز لتنمية المجتمع.

ويتميز المهرجان من خلال هذه الرؤية الملهمة، بتحويله الحراك التنموي من فعاليات ثقافية إلى إرث معرفي مستدام، يلمسه الزوار، والأُسر، وسياح العين- عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، ويربط وجدان مجتمع الإمارات بمكوناته الثقافية والتربوية والصحية، ويعزز مكانة اللغة العربية، مضيئاً دروب الأجيال الجديدة نحو مستقبل مشرق.