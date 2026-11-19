دبي في 19 نوفمبر/وام/ افتتح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مدرسة أحمد خميس الهاملي في معهد الطيران المشترك، تخليداً لذكرى أحد رواد الطيران الأوائل في دولة الإمارات وتقديراً لعطائه المتميز، وإسهاماته في تأسيس مسيرة الطيران العسكري في الدولة، وترسيخاً لثقافة والوفاء والعرفان لمن قدموا جهوداً مخلصة في خدمة الوطن.

حضر الافتتاح معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين.

تجسّد هذه الخطوة مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لإرث رواد الطيران العسكري، وأبناء القوات المسلحة بصورة عامة، والحرص على تعريف الأجيال الجديدة بهذا الإرث الوطني بكل ما يميزه من إنجازات أسهمت في بناء منظومة دفاعية تُعد اليوم من الأفضل عالمياً، وتعكس مدى الحفاوة بعطاء رموز وطنية أسهمت في تحقيق رفعة الإمارات وصانت أمنها واستقرارها، والمساعي الدؤوبة في تطوير منظومة التدريب والتأهيل التي تضمن لكافة أفرع القوات المسلحة أعلى مستويات الأداء والقدرة على تنفيذ مختلف المهام على الوجه الأمثل.

إلى ذلك، شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تخريج عدد من الدورات التخصصية في الطيران المشترك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في مجال تأهيل الكوادر العسكرية، وتعزيز قدراتها المهنية والتخصصية، ورفع مستوى كفاءاتها العملياتية، والارتقاء بمستوى جاهزيتها القتالية، بما يدعم قدرة القوات المسلحة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الطيران والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة.

ويأتي افتتاح المدرسة وتخريج الدورات التخصصية تأكيداً على حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الاستثمار في إعداد وتأهيل العنصر البشري، كأولوية استراتيجية باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير مختلف القطاعات، ومن أهمها القوات المسلحة، إذ تمثّل برامج التدريب المتقدم عنصراً محورياً في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة للتعامل بكفاءة مع مختلف المهام والمتطلبات العملياتية، والقدرة على العمل بتمكن واقتدار ضمن المنظومة الدفاعية الشاملة التي تواصل الدولة تعزيز إمكاناتها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.