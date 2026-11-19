عجمان في 19 نوفمبر / وام / واصل منتدى عجمان للإعلام 2026، في يومه الثاني، أعماله وجلساته النقاشية بمشاركة واسعة من الإعلاميين والخبراء وصناع المحتوى، مستعرضاً مستقبل الصناعة الإعلامية ودورها في دعم الاقتصاد وتعزيز الصناعات الإبداعية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي.

وشهد المنتدى جلسة بعنوان "الإعلام كصناعة من المحتوى إلى الاقتصاد" تناولت دور الإعلام في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل ودعم الصناعات الإبداعية، وأدارها مصطفى الآغا، رئيس شركة "KN" للإدارة التسويقية، بمشاركة محمود الرشيد، المدير العام لشبكة الإذاعة العربية "ARN " ونخلة الحاج، الرئيس التنفيذي للتحول المؤسسي في " IMI "، والدكتور سليمان الهتلان، مؤسس ورئيس هتلان ميديا.

وأوضح علي عبدالله ال علي، مدير ترند دبي في تصريح لـ "وام" ان مشاركة مجموعة ترند في أعمال المنتدى بصفتها شريكاً استراتيجياً على مدى يومين، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية وورش العمل التفاعلية، مشيراً إلى توقيع مذكرتي تعاون تهدفان إلى تعزيز البحث الإعلامي والمعرفي.

من جانبه، أكد محمد الشريف، المتحدث الرسمي لـ"عملية الفارس الشهم 3 " أهمية المشاركة في المنتدى من خلال جلسة حوارية بعنوان "ماذا لا نرى خارج الإطار" سلطت الضوء على الحضور الإنساني لدولة الإمارات ومبادراتها ومساعداتها في مختلف أنحاء العالم، ودورها في صون كرامة الإنسان وتقديم العون للمحتاجين في أوقات الأزمات، من خلال قصص واقعية ومشاهد إنسانية تعكس جهود الدولة.

كما تضمنت جلسات اليوم الثاني جلسة بعنوان "صناع المحتوى عندما يصبح التأثير مهنة" أدارتها الإعلامية ومقدمة البرامج التلفزيونية أسمهان النقي، بمشاركة صانعي المحتوى مريم المجد وشهاب الهاشمي وسيف الذهب، حيث تناولت الجلسة التحولات التي شهدتها صناعة المحتوى، وفرص تحويل التأثير الرقمي إلى مهنة مستدامة.

وناقش المنتدى كذلك موضوع "القصة إلى الشاشة: الإنتاج بالذكاء الاصطناعي" خلال جلسة أدارتها الإعلامية عائشة نصيب، بمشاركة الدكتور محمد خالد، الرئيس التنفيذي للنمو في " Aleria" ، ولورانس المنسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "31 Agency"، وأكرم ناجي، المخرج وصانع المحتوى في "أكاديمية التاريخ" ، واستعرضت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإنتاج الإعلامي وتحويل الأفكار والقصص إلى محتوى بصري، وما يتيحه من فرص جديدة أمام المبدعين وصناع المحتوى.

ويواصل المنتدى من خلال جلساته وورش عمله تعزيز الحوار حول مستقبل الإعلام، واستكشاف الفرص الاقتصادية والتقنية التي تتيحها التحولات المتسارعة في القطاع.