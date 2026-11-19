الشارقة في 19 نوفمبر/ وام/ وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، اتفاقية تعاون مع شركة "نوكيا"، لإطلاق برنامج "Nokia–SPARK Tech Matchmaker"، و ذلك بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع.

يهدف البرنامج إلى تسريع تحويل التقنيات الناشئة إلى تطبيقات تجارية، وربط الحلول الابتكارية باحتياجات القطاعات الصناعية والفرص المتاحة في الأسواق المحلية والإقليمية.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش منتدى "الشارقة محطة المستقبل – الاستدامة 2026"، في إطار جهود المجمع لتعزيز منظومة الابتكار والبحث والتطوير، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً للابتكار وتطوير الحلول التقنية القابلة للتطبيق التجاري.

ويهدف البرنامج إلى توفير مسارات عملية للشركات التقنية الناشئة والمبتكرة، تساعدها على تطوير حلولها، والتحقق من جدواها وجاهزيتها التجارية، وربطها بالعملاء والشركاء المحتملين، بما يفتح أمامها آفاقاً للوصول إلى الأسواق في الشارقة ودولة الإمارات.

وقال سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن التعاون مع "نوكيا" يمثل محطة مهمة في مسيرة تعزيز مكانة الشارقة منصة عالمية لإطلاق الابتكار، مشيراً إلى أن ربط التقنيات الواعدة بالخبرات العالمية ومرافق الاختبار والفرص المتاحة في الأسواق يسهم في تسريع انتقال الحلول من مراحل البحث والتطوير إلى النجاح التجاري، وتحقيق قيمة مستدامة لقطاع الأعمال والمجتمع.

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء فكري، مديرة الشراكات الحكومية والمؤسسية في المجمع، إن برنامج "Nokia–SPARK Tech Matchmaker" يشكل حلقة وصل بين الشركات التقنية المبتكرة والجهات الحكومية والشركاء الأكاديميين، من خلال توظيف شبكة علاقات المجمع مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، والاستفادة من الخبرات العالمية لشركة "نوكيا"، بما يساعد التقنيات الواعدة على الوصول إلى الأسواق بوتيرة أسرع، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الناشئة.

وذكر دانيال موصوف، نائب الرئيس للتقنية وحلول شبكات الجوال في "نوكيا" أن الاتفاقية تجمع خبرات "نوكيا" العالمية في مجال الشبكات والتكنولوجيا مع المنظومة البحثية التي يوفرها المجمع، بهدف التحقق من كفاءة الحلول المحلية واختبار جاهزيتها التجارية وربطها بالشركاء المناسبين.

ويعتمد البرنامج منهجية من أربع مراحل تبدأ بالتقييم الفني للحلول التقنية، تليها إعداد دراسات الجدوى التجارية، ثم تحديد العملاء المحتملين، وصولاً إلى التواصل المباشر مع الجهات والمشترين المستهدفين.

وتشمل الخدمات المقدمة للشركات المشاركة التقييم الفني، وقياس الأداء ومقارنته بالمعايير ذات الصلة، وتحليل التسعير، وتقييم الإمكانات السوقية، بما يعزز جاهزية الحلول للمنافسة التجارية.

كما يتيح البرنامج للشركات إمكانية اختبار تقنياتها والتحقق من كفاءتها في مختبرات الابتكار التابعة لشركة "نوكيا"، أو مرافق البحث المتقدمة التابعة للمجمع، بما فيها مختبر الشارقة المفتوح للابتكار "سويلاب"، والاستفادة من البنية التحتية المتخصصة والخبرات الفنية اللازمة لتطوير الحلول وقياس أدائها.

وبموجب الاتفاقية، تتولى "نوكيا" قيادة عمليات التقييم الفني ودعم إعداد دراسات الجدوى التجارية، فيما يعمل المجمع على تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية وممثلي القطاعات الصناعية والعملاء المحتملين.

كما يوفر المجمع للشركات المشاركة الراغبة في تأسيس أعمالها في الشارقة تسهيلات للوصول إلى خدمات تأسيس الأعمال والمساحات المكتبية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من مرافق التصنيع المتاحة.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في دعم الشركات الناشئة ومطوري التكنولوجيا والمؤسسات القائمة، وتهيئة حلولهم المبتكرة لدخول الأسواق الإقليمية، وتعزيز التكامل بين مخرجات البحث والتطوير واحتياجات القطاعات الاقتصادية.