أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/ تستضيف جزيرة الحديريات غدا منافسات بطولة العالم للأكواثلون، التي تجمع بين السباحة والجري، ضمن بطولة مدن العالمية للترايثلون - أبوظبي 2026، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدعم من "طاقة" تحت مظلة الاتحاد الدولي للترايثلون.

يتضمن برنامج منافسات البطولة بعد غد السبت ترايثلون الحديريات للأطفال والناشئين من عمر 4 إلى 15 عاماً، وفعالية الجري والمشي المجتمعية، لمسافتي 1 و3 كيلومترات، على أن يقام الأحد المقبل سباق "ترايثلون الحديريات للجيل القادم، والسباق المفتوح لمسافة 10 كيلومترات، والسباقات التنافسية لمسافة 5 كيلومترات، وبطولات العالم للترايثلون للمسافات الطويلة والأكوابايك.

وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة نبيل المصعبي، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بمجموعة "طاقة"، في سباق الأكواثلون، غدا بمنافسات بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات "أبوظبي 2026"، ضمن قائمة الرياضيين المشاركين من دولة الإمارات في منافسات الفئات العمرية.

وقال المصعبي إنه شارك في أول سباق ترايثلون عام 2022، وامتدت مشاركاته إلى أكثر من 15 سباق حول العالم، لاسيما أن هذه الرياضة فريدة من نوعها، بمشاركة مختلف الفئات العمرية، والجنسيات، ومستويات اللياقة، وفئات السباقات، والذين يجمعهم هدف واحد يتثمل بممارسة النشاط البدني.

وأوضح أن بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات 2026 محطة مهمة في أبوظبي، لتعزيز مكانتها باعتبارها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية بمستوى عالمي، موضحا أن دعم شركة "طاقة"، يؤكد قيمة هذا الحدث في الدور المحوري للتعاون في تحقيق أثرٍ مستدام، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة نشطة.