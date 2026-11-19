الشارقة في 19 نوفمبر / وام / أطلقت اليوم القيادة العامة لشرطة الشارقة المنصة التوعوية التفاعلية "كن واعياً" في سيتي سنتر الزاهية بهدف تعزيز الوعي الرقمي والأمن السيبراني وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال المستحدثة وترسيخ الممارسات الآمنة في استخدام التقنيات الحديثة.

افتتح المنصة اللواء الدكتور علي أحمد أبو الزود مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة بحضور العميد الدكتور طارق جاسم المدفع نائب المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع والعميد ماجد سلطان العسم مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ بالإنابة.

و تأتي المنصة في إطار المبادرات التوعوية التي تنفذها شرطة الشارقة بهدف تعزيز ثقافة الأمن الرقمي لدى مختلف شرائح المجتمع من خلال التواصل المباشر مع الجمهور وتقديم محتوى توعوي تفاعلي يسلط الضوء على أبرز صور الاحتيال والابتزاز الإلكتروني ومخاطر مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية وطرق حماية الحسابات الرقمية بما يسهم في تمكين الجمهور من التعرف على التهديدات الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية لها.