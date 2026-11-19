دبي في 19 نوفمبر/ وام/ تنطلق غدا النسخة الأولى من بطولة فزاع الدولية للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم على مضمار ميدان في دبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من الدراجين في مقدمتهم البطل البارالمبي الهولندي دانيال أبراهام جبرو الحائز على ذهبيتي الدورات البارالمبية، و8 ألقاب عالمية، والمشارك سابقا في دورات ريو 2016، وطوكيو 2020، وباريس 2024.

ويشارك 13 لاعباً ولاعبة ضمن قائمة منتخبنا الوطني هم أحمد البدواوي، وعبدالله البلوشي، وسلامة الخاطري، وأحمد سمير، وحميد جاسم، وسالم الجنيبي، وذيبان المهيري، وعايض الأحبابي، وعبدالله الغافري، وحسين المازمي، وراشد الظاهري، وسعيد الظاهري، وذياب المهيري في الدراجات اليدوية.

وتنطلق البطولة بسباق ضد الساعة الفردي وفق لوائح الاتحاد الدولي للدراجات، استنادا إلى اللوائح الرسمية التي تحكم أحداث التصنيف العالمي.

وأشار محمد المروي مدير السباق، إلى اكتمال الاستعدادات لانطلاقة الحدث بمشاركة نخبة الرياضيين، لاسيما أن إمارة دبي رسخت مكانتها في رياضة " أصحاب الهمم " بفضل قدرتها على استضافة البطولات والفعاليات وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات هذه الفئة واللجان البارالمبية والتي تمتاز بمسارات تناسب جميع المستويات بما يتماشى مع استراتيجية دبي صديقة للدراجات.

وأضاف أن الحدث يعتبر أول سباق مصنف دولياً لرياضة أصحاب الهمم يقام في الإمارات، وسيكون له مردوده الإيجابي على الدراجين، خصوصا أن البطولة ضمن محطات جمع النقاط المؤهلة للنسخة الجديدة لدورة الالعاب البارالمبية " لوس أنجلوس 2028"، بوجود البطل عبدالله البلوشي الأول عالمياً بالتصنيف في المضمار ب 490 نقطة.

وبدوره أكد عبدالله البلوشي لاعب منتخب الإمارات للدراجات البارالمبية أن بطولة فزاع الدولية للدراجات البارالمبية فرصة مهمة للاحتكاك الدولي والإعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028، فضلاً عن دورها في نشر ثقافة رياضة الدراجات وتشجيع ممارستها.

ودعا البلوشي اللاعبين واللاعبات إلى التمسك بالطموح ومواصلة التدريب والعمل الجاد، مؤكداً أن الوصول إلى منصات التتويج الدولية ورفع علم الإمارات في المحافل العالمية يمثل هدفا يمكن تحقيقه بالإصرار والمثابرة.