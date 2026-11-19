عجمان في 19 نوفمبر/وام/ شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بحضور معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "رواد الأعمال العقارية"، الذي أقامته الدائرة بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد في فندق سراي عجمان، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين، ودعمهم للانطلاق في عالم ريادة الأعمال العقارية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن البرنامج النوعي يأتي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الرامية إلى الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وركيزة أساسية لبناء الأوطان وازدهارها.

وأضاف أن عجمان حققت، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مكانة ريادية على خارطة التنمية، وأصبحت اليوم وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال، بفضل ما تتمتع به من تشريعات محفزة وبيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن مستويات الأمن والأمان التي تتميز بها الإمارة.

من جانبه، أوضح سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن برنامج "رواد الأعمال العقارية" تضمن مسارات تدريبية مكثفة بإشراف نخبة من الخبراء والمختصين، شملت ورش عمل تطبيقية وأنشطة ميدانية، أسهمت في تعزيز كفاءة المنتسبين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع العقاري في دولة الإمارات.

بدورها، ثمنت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والجهود المشتركة التي بذلت خلال مراحل التدريب النظرية والعملية لتحقيق مستهدفات البرنامج.

وأكدت حرص الأكاديمية على تبني منهجيات تدريبية متطورة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتساعد المنتسبين على تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى نماذج أعمال ناجحة وقادرة على النمو والمنافسة في القطاع العقاري.