عجمان في 19 نوفمبر /وام/ أكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن قوة الإمارات الناعمة تستند إلى نموذج تنموي ناجح، وقيادة تحظى بثقة المجتمع، ومؤسسات أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، مشيراً إلى أن السمعة الإيجابية للدول لا تُبنى من خلال الرسائل الإعلامية وحدها، بل من خلال الإنجازات والسياسات والممارسات التي يلمس أثرها الناس في حياتهم اليومية.

وقال معاليه إن الأزمات تمثل اختباراً حقيقياً لثقة المجتمعات بمؤسساتها، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن تجربة دولة الإمارات أثبتت أن الاستثمار في الإنسان، وجودة الحياة، وكفاءة المؤسسات، يشكل أساساً راسخاً لبناء الثقة وتعزيز مكانة الدولة وسمعتها على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الناعمة: المناعة السردية في وجه الأزمات»، ضمن أعمال منتدى عجمان للإعلام 2026 «The Signal»، الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «من يملك الإشارة؟»، وأدار الجلسة الإعلامي محمد سالم.

وأوضح معالي سعيد العطر أن المكانة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات هي نتاج مسيرة طويلة من العمل والإنجاز، ارتكزت على رؤية قيادتها، وقوة اقتصادها، وكفاءة مؤسساتها، وجودة خدماتها، وقيم مجتمعها القائمة على التسامح والانفتاح واحترام الآخرين.

وأشار معاليه إلى أن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال حاضراً في صورة الإمارات ومكانتها لدى شعوب العالم، وأن النهج الإنساني للدولة وعلاقاتها الدولية القائمة على الاحترام والتعاون أسهما في تعزيز الثقة بها وترسيخ حضورها العالمي.

وأكد أن تجربة الإمارات في التعامل مع الأزمات أثبتت أهمية بناء الثقة قبل وقوع التحديات، مستشهداً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال جائحة «كوفيد-19»، والتي شملت المواطنين والمقيمين، وعكست نهجاً حكومياً يضع سلامة الإنسان وجودة حياته في مقدمة الأولويات.

ولفت إلى أن هذه الثقة تنعكس أيضاً في مواقف المقيمين والمستثمرين والشركاء الدوليين، وفي قدرتهم على مواصلة حياتهم وأعمالهم بثقة واطمئنان، حتى في ظل المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية.

واستعرض معاليه تجربة المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في متابعة التغطيات الإعلامية الدولية خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية، حيث شمل الرصد نحو 68 ألف مقال تناول دولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية فهم طبيعة التغطيات الإعلامية والتساؤلات التي تطرحها، والتعامل معها من خلال الحقائق والشواهد التي تعكس واقع الدولة.

وأكد معالي سعيد العطر أن قوة النموذج الإماراتي تتجلى في قدرته على مواصلة العمل والنمو في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن استمرار الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسات وثقة المستثمرين والشركاء التجاريين.

واستشهد معاليه بأداء التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، التي بلغت 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 705.8 مليارات درهم، بنمو 21.6%.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات، إلى جانب استمرار عمليات المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى، تقدم شواهد عملية على قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التعامل مع المتغيرات، وتعزز ثقة العالم بالنموذج التنموي للدولة.

وشدد معالي سعيد العطر على الدور المحوري للإعلام في أوقات الأزمات، مؤكداً أن مسؤولية المؤسسات الإعلامية لا تقتصر على سرعة نقل الأخبار، بل تشمل تقديم المعلومات الدقيقة، وشرح سياق الأحداث، ومساعدة الجمهور على فهم ما يجري وتداعياته.

وقال معاليه إن سرعة نشر المعلومات تسهم في تلبية حاجة الجمهور إلى المعرفة، فيما يسهم التفسير الواضح والموضوعي للأحداث في تعزيز الوعي والحد من الشائعات والمعلومات المضللة.

وأشار إلى أن التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنامي تأثير المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى، تتطلب تطوير أدوات الاتصال وأساليب مخاطبة الجمهور، والاستثمار في تأهيل الإعلاميين وصنّاع المحتوى وتمكينهم من تقديم محتوى موثوق ومؤثر.

واستعرض معاليه جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة الإعلام الرقمي، من خلال برامج أكاديمية الإعلام الجديد، والمبادرات الداعمة لصنّاع المحتوى، واستقطاب الشركات الإعلامية العالمية، إلى جانب تخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم صنّاع المحتوى.

وأشار إلى الدور الذي تؤديه «قمة المليار متابع» في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى الرقمي، حيث استقطبت نسختها الرابعة أكثر من 30 ألف مشارك، من بينهم أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث وخبير.

وأكد معالي سعيد العطر أهمية تطوير الخطاب الإعلامي الموجه إلى الجمهور العالمي، بما يراعي اختلاف الثقافات والاهتمامات وطبيعة المجتمعات، مشدداً على ضرورة «مخاطبة العالم باللغة التي يفهمها.

وأوضح معاليه أن القصة الإعلامية المؤثرة هي التي تنطلق من اهتمامات الجمهور، وتقدم له تجربة واقعية يمكنه فهمها والتفاعل معها، مشيراً إلى أن ما يهم الجمهور في الهند قد يختلف عن اهتمامات الجمهور في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول.

وقال إن دولة الإمارات تمتلك العديد من التجارب والقصص الملهمة في التنمية الاقتصادية، والخدمات الحكومية، والعمل الإنساني، وجودة الحياة، والتي يمكن من خلالها إيصال صورة حقيقية عن الدولة وإنجازاتها إلى مختلف شعوب العالم.

ولفت إلى أن التجربة المباشرة للزوار والمقيمين تشكل أحد أهم مصادر القوة الناعمة، حيث تتكون صورة الدولة من خلال تعاملاتهم اليومية مع المؤسسات والأفراد، وما يلمسونه من أمن واستقرار واحترام وتعايش.