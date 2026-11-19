رأس الخيمة في 19 نوفمبر / وام / فاز فريق أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، إ بجائزة "أفضل كود برمجي" على مستوى دبي والإمارات الشمالية، ضمن منافسات "دوري الروبوتات الموحدة 2026"، الذي ينظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي في إطار برنامج "مدارس الأبطال الموحدة".

جاء هذا التتويج تقديراً لتميز طلبة الأكاديمية في تطوير برنامج متكامل باستخدام لغة البرمجة "Python"، يتيح التحكم الذاتي بالروبوت لتنفيذ 12 مهمة ضمن تحدي "مستكشفو المريخ"، في تجربة تطبيقية أظهرت قدراتهم في التفكير المنطقي وحل المشكلات، وتوظيف المهارات البرمجية في تنفيذ المهام التقنية بكفاءة، إلى جانب تعزيز قيم الدمج والتعاون والعمل بروح الفريق.

وأكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن هذا الإنجاز يجسد ثمرة الاستثمار في المواهب الشابة، وحرص المؤسسة على توفير بيئة تعليمية تتيح للطلبة تحويل معارفهم إلى تطبيقات عملية، وتنمية قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشادت السويدي بجهود الطلبة والمشرفين وفريق العمل الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة استمرار المؤسسة في تطوير برامجها النوعية وتوسيع فرص مشاركة الطلبة في المنافسات العلمية والتقنية، بما يعزز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المستقبلية ويسهم في إعداد جيل مبدع ومؤهل للمنافسة والريادة.