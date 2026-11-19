أبوظبي في 19 نوفمبر /وام/ أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، التزام الاتحاد الآسيوي بتقديم مختلف أشكال الدعم لإنجاح استضافة أولمبياد الشطرنج العالمي “أبوظبي 2028”، بما يعزز مكانة الحدث ويحقق أعلى معايير التنظيم والتميز.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الاتحاد الآسيوي يضع استضافة أبوظبي للأولمبياد ضمن أولوياته، من خلال تسخير خبراته وعلاقاته الدولية، والتنسيق مع الاتحاد الدولي للشطرنج، واتحاد الإمارات للشطرنج، واللجنة المنظمة، بما يسهم في تحقيق أفضل مؤشرات النجاح، عبر التعاون في تأهيل الحكام والكوادر الفنية، وتبادل الخبرات التنظيمية، وتعزيز مشاركة الاتحادات الآسيوية.

وأوضح أن الاتحاد الآسيوي يتطلع إلى استثمار البطولات المقبلة في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات تنظيم الأولمبياد، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير اللعبة على المدى البعيد، مشيراً إلى أن مدينتي أبوظبي والعين قدمتا نموذجاً ناجحاً في استضافة بطولتي العالم وأمم آسيا للشطرنج 2026، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتوافر البنية التحتية المتطورة، والكفاءات التنظيمية المؤهلة.

وأضاف أن استضافة البطولات الدولية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لرياضة الشطرنج، وتوفر منصة مهمة للاعبي القارة الآسيوية للتنافس، إلى جانب دورها في توسيع قاعدة ممارسة اللعبة، وتجسيد ثقة الأسرة الشطرنجية الدولية بقدرة الإمارات على تنظيم بطولات تجمع بين الجودة الفنية والاحترافية التنظيمية.

وأشار إلى أن هذه البطولات تمثل محطات رئيسية في مسيرة الإعداد لأولمبياد الشطرنج العالمي “أبوظبي 2028”، لما توفره من خبرات عملية للكوادر الوطنية في مجالات التنظيم والتحكيم وإدارة المنافسات واستقبال الوفود، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوسيع قاعدة المتطوعين والجمهور، مؤكداً الطموح إلى تنظيم نسخة استثنائية تترك إرثاً مستداماً للشطرنج في دولة الإمارات وقارة آسيا.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة أن الاحتكاك المباشر بنخبة لاعبي آسيا يمثل فرصة مهمة للاعبي ولاعبات الإمارات لتطوير مستوياتهم الفنية، واكتساب الخبرات من مدارس متنوعة في اللعبة، وتعزيز مهارات إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط المنافسات واتخاذ القرار، مشدداً على أهمية استثمار هذه المشاركات من خلال تحليل المباريات مع الأجهزة الفنية وتحويلها إلى برامج تطوير عملية تسهم في دعم نمو اللعبة والارتقاء بمستوياتها في دولة الإمارات.