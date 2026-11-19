الشارقة في 19 نوفمبر/وام/ طرح مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة خلال المجلس اللّغويّ الثّالث عشر الذي عقد أمس بمقره واحدًا من أبرز أسئلة اللّغة في عصْر الذّكاء الاصطناعيّ تلك المرتبطة بدوْر اللّسانيّات اليوم بعدما أسهَمت نظريّاتها وقواعدها في تطوير المعالَجة الآليّة للّغة ومن ثمّ أصبحت الأنظمة الذّكيّة قادرة على ترجمة النُّصوص وإنتاجها.

حضر المجلس الدّكتور امحمّد صافي المستغانميّ الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة ونخْبة من الأكاديميّين والمعلِّمين وخبراء اللّغة العربيّة والمهتمّين بالدّراسات اللّسانيّة .

تناول اللقاءُ تطوُّر اللّسانيّات الحديثة والفروق بينها وبين علوم اللّغة الأخرى ونشأتها في الثقافة العربيّة والتحوّلات الّتي أحدثَتْها علاقتها المتنامية بالذّكاء الاصطناعيّ.

وقال الدّكتور امحمّد صافي المستغانميّ :" استضفنا في المجالس اللّغويّة السّابقة عددًا من العلماء المتخصّصين في النّحو والدّراسات اللّغويّة والتّاريخيّة والأدبيّة واخترنا في هذا المجلس عَلَمًا من أعلام اللّسانيّات المعاصِرة فهذا العِلْم أصبح بحرًا واسعًا تتفرَّع منه اللّسانيّات التّوليديّة والوظيفيّة والبنيويّة والعرفانيّة والحاسوبيّة والسّيميائيّات وغيرها وقد خصّص الباحثون له عشرة مجلّدات ضمن مشروع "الموسوعة العربيّة الشّاملة للعلوم والآداب والفنون والأعلام" ويتيح لنا حضور الدّكتور مصطفى غلفان أن نقترب من هذه العلوم ونتعرّف إلى الفروق بينها ونستمع إلى تجربته في دراستها والبحث فيها".

وأكد الدكتور مصطفى غلفان أنّ التّطوّرات في الذّكاء الاصطناعيّ ومعالَجة المعاني اللّغويّة قد استفادَت من تصوّرات لسانيّة معاصرة مستعرضًا واقع هذا العِلم عربيًّا حيث لا تزال الدّراسات اللّسانيّة تعتمد بدرجة كبيرة على جهود فرديّة وتفتقر الجامعات العربيّة إلى أقسام مستقلَّة متخصِّصة بها.

و أوضح أن مفهوم اللّسانيّات لا تمثِّل اسْمًا عامًّا لكلّ دراسة تتناول اللّغة بل هي عِلم له موضوعه ومنهجه مشيرا إلى أنّ اللّسانيّات تدرس اللّغة بوصْفها بنية مجرّدة بينما يختلف النّحو عنها في موضوعه وغايته وطريقة اشتغاله رغم أنّ كلَيْهما يتعامل مع الظّاهرة اللّغويّة.

وتناول العلاقة التّاريخيّة بين اللّسانيّات والذّكاء الاصطناعيّ موضِّحًا أنّ هذه الصِّلة ظهرَت مبكِّرًا في مجال المعالَجة الآليّة للّغة لا سيّما مع بدايات الترجمة الآليّة في العصْر الحديث حين تطلب إدخال اللّغة إلى الحاسوب تحديدَ خصائصها وصياغة قواعد تمكِّن الآلَة من تحليلها ومعالجتها.

وأشارَ غلفان إلى أنّ اللّسانيّات التّوليديّة قدَّمَت للحواسيب قواعد صوريّة مجرَّدة قابلة للتّطبيق والتّكرار وأسهَمت بذلك في تطوير قدرة الأنظمة الحاسوبيّة على معالَجة اللّغة.

وقال إنّ تطوّرات كثيرة شهدها الذّكاء الاصطناعيّ في نقْل المعاني وإنتاج النُّصوص استفادَت من تصوّرات لسانيّة معاصِرة حيث أُدمجت داخل تلك الأنظمة مشدِّدًا على حاجة هذا القِطاع المعرفيّ عربيًّا إلى متخصِّصين ثُنائيّي المهارة يَجمعون بين تخصّص اللّسانيّات والذّكاء الاصطناعيّ معًا.

وفي حديثه عن واقع البحث اللّسانيّ في الجامعات العربيّة رأى غلفان أنّ اللّسانيّات ما زالت تَعتمد في جانب كبير منها على جهود فرديّة مع قِلّة الأقسام الجامعيّة المستقلِّة المتخصِّصة فيها إذ تُدرّس عادة ضمْن أقسام اللّغة العربيّة أو الفرنسيّة أو الإنجليزيّة مشيرًا إلى أنّ غياب الأقسام المتخصِّصة أدّى إلى تداخل بين اللّسانيّات وغيرها من الدّراسات اللّغويّة.