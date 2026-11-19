الشارقة في 19 نوفمبر/وام/ يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية حتى 23 نوفمبر الجاري تحت شعار "واحة الحكايات" .

ويستعرض المعهد خلال الحدث رصيداً علمياً وثقافياً وأدبياً يوثق ملامح التراث ويحفظ ذاكرة الأجيال ويفتح آفاقاً جديدة للتواصل بين المعرفة والإبداع.

ويقدم المعهد لزوار المهرجان أكثر من 1300 إصدار تشكل باقة واسعة من إصداراته المتخصصة التي تتناول مختلف جوانب التراث المادي وغير المادي بما يشمل الحكايات الشعبية والأمثال والعادات والتقاليد والفنون والحرف التقليدية إلى جانب الدراسات والبحوث العلمية التي ترصد مكونات الموروث الثقافي وتوثق امتداداته التاريخية والاجتماعية.

وتحضر إصدارات الأطفال والناشئة ضمن هذه المشاركة بوصفها جسراً معرفياً يربط الأجيال الجديدة بتراثها ويقدم لهم مضامين الهوية الثقافية وقيمها الأصيلة بأساليب تثري وعيهم وتنمي ارتباطهم بذاكرتهم الوطنية.

يجسد حضور معهد الشارقة للتراث في مهرجان العين للكتاب إيمانه بدور المعارض والمهرجانات الثقافية في إثراء الحراك المعرفي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالثقافة والتراث وترسيخ الكتاب بوصفه وعاءً لحفظ الذاكرة الإنسانية ونقلها عبر الأجيال.