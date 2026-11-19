الشارقة في 19 نوفمبر/ وام / أعلنت جامعة الشارقة تنظيم العرس الجماعي الأول لخريجيها وخريجاتها يوم 19 ديسمبر المقبل، برعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، وذلك تحت شعار "حين تتلاقى البدايات... تصبح ذكرى واحدة"، وبمشاركة 100 خريج وخريجة، تزامناً مع "عام الأسرة 2026".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجامعة اليوم، بحضور سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتورة أمل آل علي، مديرة مركز رابطة الخريجين، إلى جانب ممثلي الجهات الراعية والشريكة والداعمة، وعدد من الخريجين المشاركين.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي أن المبادرة تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي جعلت من الأسرة ركيزة للنهضة وأساساً لاستقرار المجتمع ، موضحا أن المبادرة تأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، الذي أعلن عنها خلال لقائه السنوي بخريجي الجامعة، وتهدف إلى تعزيز علاقة الجامعة بخريجيها ومرافقتهم في محطات حياتهم، ودعمهم في بداية مشوارهم نحو تأسيس أسر مستقرة، مثمناً مساهمة الرعاة والشركاء والجهات الداعمة في إنجاح المبادرة.

من جانبه، قال الدكتور صلاح طاهر الحاج إن المبادرة استقبلت 146 طلب مشاركة، خضعت للفرز والتدقيق والتحقق من استيفاء معايير وشروط المشاركة، وأسفرت الإجراءات عن اعتماد 100 خريج وخريجة ضمن القائمة النهائية للمستفيدين.

واستعرضت الدكتورة أمل آل علي، خلال المؤتمر، المراحل التي مرت بها المبادرة منذ انطلاقتها، بدءاً من التخطيط والإعداد، وصولاً إلى فتح باب التسجيل أمام خريجي وخريجات الجامعة من المواطنين والمقيمين في الدولة، ومن مختلف الجنسيات، دون اشتراط سنة محددة للتخرج.

وتتضمن المبادرة حزمة من المزايا والتسهيلات المخصصة للمشاركين، تشمل مكافأة مالية، والتكفل بترتيبات وتسهيلات الحفل الجماعي، إلى جانب قسائم شرائية وتذاكر سفر ورحلات طيران وباقات سياحية وقسائم إقامة فندقية، فضلاً عن خصومات وعروض خاصة على الذهب والمجوهرات والأزياء والملابس والخدمات الطبية، وهدايا العطور والتوزيعات وغيرها من المزايا.

وعلى صعيد الشراكات، تشارك 15 جهة راعية مالية في دعم المبادرة، إلى جانب عدد من الجهات الراعية عينياً والداعمة، موزعة على فئات الرعاية الماسية والذهبية والفضية والبرونزية.

وأعرب عدد من الخريجين المشاركين عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس الجامعة، وإدارة الجامعة والجهات الراعية والداعمة، مثمنين المبادرة وما تمثله من دعم لهم في بداية حياتهم الأسرية.