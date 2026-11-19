دبي في 19 نوفمبر /وام/ وقّع اتحاد الإمارات للشطرنج ومصرف أبوظبي الإسلامي اتفاقية رعاية تهدف إلى نشر لعبة الشطرنج في المدارس، وتعزيز حضورها في المبادرات المجتمعية، وتوسيع قاعدة ممارسيها بين الطلبة والناشئين، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها.

وتنص الاتفاقية على جعل نشر الشطرنج في البيئة المدرسية والمجتمعية محوراً رئيسياً للتعاون بين الجانبين، من خلال الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة وأفراد المجتمع، وإتاحة فرص أوسع للتعرف إلى اللعبة وممارستها.

وأكد الدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن رعاية مصرف أبوظبي الإسلامي تمثل إضافة مهمة لجهود الاتحاد في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، مشيراً إلى أنها تأتي امتداداً لسلسلة من الشراكات التي أبرمها الاتحاد خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الاتحاد يولي اهتماماً خاصاً بتعزيز انتشار الشطرنج في المدارس، والوصول إلى أكبر عدد من الطلبة والطالبات، إلى جانب توظيف المبادرات المجتمعية للتعريف باللعبة وإتاحة ممارستها، بما يسهم في تنمية مهارات التخطيط والتحليل واتخاذ القرار لدى المشاركين.