أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/ اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية القوائم النهائية للمشاركين في بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 لمسافة 160 كيلومتراً، التي تستضيفها قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر المقبل.

تضم القوائم المعتمدة، والمقدمة من الاتحادات الوطنية، 198 فارساً وفارسة و211 خيلاً يمثلون 56 دولة، من بينها 11 دولة عربية هي الإمارات، والبحرين، وسلطنة عُمان، والسعودية، وقطر، والكويت، والعراق، وسوريا، ومصر، ولبنان، وتونس.

وتشهد البطولة أيضا مشاركة 33 فريقاً، منها 20 فريقاً مكتملاً يضم كل منها خمسة فرسان، فيما تتكون 13 فريقاً من ثلاثة إلى أربعة فرسان.

وتقام البطولة بنظامي الفردي والفرق، للتنافس على المراكز الأولى بمشاركة نخبة فرسان القدرة والتحمل من مختلف قارات العالم.

كانت قرية بوذيب العالمية للقدرة في منطقة الختم قد استضافت مؤخراً السباق التجريبي للبطولة، في بروفة أخيرة لاختبار مسارات السباق والاستعدادات التنظيمية قبل انطلاق الحدث العالمي.