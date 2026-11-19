أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/ حقق العين والوصل الفوز على الظفرة وحتا في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بنتيجة واحدة (2-1)، في المباراتين اللتين أقيمتا اليوم.

ففي استاد هزاع بن زايد، تغلب العين على الظفرة بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 6 نقاط.

وسجل هدفي العين ماركوس أندري في الدقيقة 43، والحسين رحيمي في الدقيقة 54، فيما أحرز عبد الله الكربي هدف الظفرة في الدقيقة 66.

وفي استاد زعبيل، فاز الوصل على حتا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما بقي رصيد حتا عند 3 نقاط.

وأحرز هدفي الوصل مهدي طارمي وسيرجيو بيريرا في الدقيقتين 16 و62، فيما جاء هدف حتا عن طريق الخطأ في مرمى الوصل بواسطة لاعبه هوجو نيتو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.