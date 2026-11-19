دبي في 19 نوفمبر /وام/ أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، ممثلة بـ "مختبرات دبي للمستقبل"، إطلاق برنامج "روبوتات الخدمات اللوجستية الداخلية"، بالتعاون مع ثماني شركات متخصصة في خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية، بهدف تجهيز 100 مبنى في دبي لاستخدام روبوتات التوصيل بحلول عام 2029، وذلك خلال فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل 2026".

ويشارك في البرنامج كل من "طلبات" و"كيتا" و"ديليفرو" و"كريم" و"كويك أب" و"«إي أم أكس" و"أرامكس" و"نون"، في خطوة تستهدف تطوير منظومة متكاملة لخدمات التوصيل الآلي داخل المباني والمناطق الحضرية.

ويعتمد البرنامج على نموذج تتولى فيه الروبوتات استلام الطلبات من مندوبي التوصيل عند مداخل المباني، ونقلها إلى أبواب العملاء، بما يشمل الوجبات الغذائية ومواد البقالة والطرود وغيرها من السلع، بهدف تقليل الوقت المستغرق في عمليات التوصيل ورفع كفاءتها.

وتشمل المرحلة الأولى تجهيز 100 مبنى بحلول عام 2029، تمهيداً لتأسيس شبكة من المباني المهيأة لاستقبال الروبوتات، وتوسيع نطاق خدمات التوصيل ذاتية التشغيل في مختلف مناطق دبي.

وأكد خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن البرنامج يمثل خطوة عملية نحو تطوير بنية تحتية حضرية تدعم استخدام الروبوتات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج دبي للروبوتات والأتمتة.

وقال إن المبادرة تسعى إلى توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين جودة الحياة وزيادة إنتاجية الأعمال، من خلال تحويل خدمات التوصيل الآلي إلى جزء من الحياة اليومية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد لوكاس شيه، المدير العام لشركة "كيتا" في دولة الإمارات، أن البرنامج يوفر فرصة لتطوير خدمات توصيل الطعام باستخدام الروبوتات داخل المباني، بما يعزز راحة العملاء ويدعم عمل مندوبي التوصيل.

وقال يزن أبو رقبة، مدير العمليات في "ديليفرو" الشرق الأوسط، إن التعاون يسهم في تطوير الخدمات اللوجستية الذكية وتبسيط تجربة التوصيل للمستهلكين والتجار، فيما أوضح تيم لينسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتجات في "كويك أب"، أن توزيع مهام التوصيل بين المندوبين على الطرقات والروبوتات داخل المباني يمثل نموذجاً جديداً لتطوير القطاع.

وأكد ليث طهبوب، المدير العام لشركة "إي أم أكس"، أهمية وضع معايير تشغيلية تتيح التوسع في حلول التوصيل الآلي، فيما أشار كونستانتين قدسي، مدير الخدمات اللوجستية في "طلبات" الإمارات، إلى أن تجربة أساطيل متنوعة تضم الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة تسهم في تطوير خدمات أكثر ذكاءً واستدامة.

بدوره، قال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في "كريم"، إن استخدام الروبوتات في المرحلة الأخيرة من التوصيل سيتيح تقليل الوقت الذي يقضيه السائقون داخل المباني والمصاعد، بينما أكد طارق أبو ياغي، المدير الإقليمي لشركة "أرامكس" في دولة الإمارات، أن المبادرة تدعم تطوير حلول أكثر كفاءة وموثوقية في الخدمات اللوجستية.

وأشار علي كفيل حسين، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة "نون"، إلى أن توظيف الروبوتات في نقل الطلبات داخل المباني سيسهم في تقليل التعقيدات التشغيلية، خصوصاً خلال أوقات الذروة، وتعزيز مرونة شبكات التوصيل.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود مؤسسة دبي للمستقبل لدعم "برنامج دبي للروبوتات والأتمتة"، وتوسيع الاستخدامات العملية للتقنيات المتقدمة في الخدمات اليومية، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مدينة رائدة في الابتكار والخدمات الذكية.