دبي في 19 نوفمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث تنظيم بطولة الإمارات للتجديف – كلاسيك، بعد غدٍ السبت، في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 5 أندية.

وتضم قائمة الأندية المشاركة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية، ونادي أبوظبي للتجديف.

وأكد محمد الفلاحي، نائب رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أهمية البطولة التي تأتي بعد توقف نشاط التجديف لأكثر من 8 أشهر، وتمثل انطلاقة جديدة لاستئناف المنافسات.

من جانبه، قال الدكتور خالد العويس، رئيس اللجنة الفنية، إن البطولة تدشن عودة نشاط التجديف، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم بطولات أخرى قبل نهاية العام الجاري.