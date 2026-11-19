دبي في 19 نوفمبر /وام/ يقدم ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن "ستارز"، ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، تجربة تفاعلية تحول 30 ورقة بحثية علمية محكّمة إلى عروض رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للزوار التحاور مع شخصيات افتراضية ذكية واستكشاف أحدث الاكتشافات في مجالات الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الأعصاب والإبداع البشري.

وتضم التجربة، التي تستمر أربعة أيام، 15 محطة تفاعلية موزعة على أربع قاعات تحمل عناوين "الجسد" و"المعنى" و"الثقة" و"الفعل"، بواقع مشروعين بحثيين في كل محطة، بهدف استكشاف مستقبل العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وتأثير التقنيات المتقدمة في الحياة اليومية.

وتتيح المحطات للزوار التفاعل المباشر مع الأبحاث العلمية من خلال شخصيات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم إجابات عن الأسئلة باستخدام الصور والرسوم البيانية والبيانات البحثية، مع تكييف مستوى الشرح وفق معرفة الزائر واهتماماته.

ويتحول كل بحث إلى عمل فني رقمي مصحوب بمنحوتة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد وشخصية افتراضية تشرح أهداف الدراسة ونتائجها وتطبيقاتها المستقبلية، بما يسهم في تبسيط المعرفة العلمية وإتاحتها للجمهور بأساليب تفاعلية.

وتشمل الأبحاث المعروضة مشروعين شارك في تأليفهما رائد الذكاء الاصطناعي يان ليكون، يتناول أحدهما تعليم الروبوتات التعامل مع الأشياء من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لأشخاص يؤدون مهام مختلفة، فيما يبحث الآخر إمكانية تمكين الأنظمة الروبوتية من تعلم مهام جديدة اعتماداً على مثال مرئي واحد.

كما تستعرض التجربة أبحاثاً حول تطوير أصابع روبوتية إضافية قابلة للارتداء لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الإمساك بالأشياء، إلى جانب دراسات حول التعاون بين الإنسان والروبوت في تنفيذ المهام اليومية، بما فيها التعامل مع المنتجات في البيئات التجارية.

وفي مجال الإبداع البشري، تتناول دراسة بعنوان "قصص أفضل، أكثر تشابهاً" تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في الكتابة الإبداعية، موضحةً كيف يمكن لهذه التقنيات تحسين جودة القصص التي ينتجها الأفراد، مع احتمال تقليص التنوع بين الأفكار والمحتوى الناتج عن استخدامها.

وتتطرق أبحاث أخرى إلى علاقة الإنسان بالروبوتات المساعدة، خصوصاً نظرة كبار السن إليها باعتبارها أدوات عملية أو وسائل للرعاية أو المراقبة، والعوامل المؤثرة في الثقة بالتكنولوجيا وتقبل استخدامها.

وتضم المشاركات دراسة شارك في إعدادها عالما الروبوتات هيروشي إيشيغورو وباولو داريو، حول تقبل الجمهور للشخصيات الافتراضية السيبرانية في قطاع الخدمات، إلى جانب دراسة من مؤسسة دبي للمستقبل شارك في تأليفها الباحثان طارق طه وراجكومار موثوسامي حول التعاون بين الإنسان والروبوت.

ويوفر الملتقى للباحثين فرصة التقدم بمشاريعهم للمشاركة في دورته المقبلة، عبر رمز استجابة سريعة يحمل عبارة "لبحثك مكان هنا"، بهدف توسيع مشاركة المجتمع العلمي وتعزيز التواصل بين الباحثين والمبدعين.

وتأتي التجربة ضمن البرنامج المتكامل لملتقى "ستارز"، الذي يُنظم للمرة الأولى في دبي، ويجمع الأبحاث العلمية بالأعمال الفنية والتجارب الغامرة، إلى جانب استضافة الاجتماع السنوي المفتوح لمختبر "سينسيبل سيتي" التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT".

ويُقام "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص من الخبراء والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لاستشراف التحولات التكنولوجية والعلمية التي ستشكل مستقبل القطاعات الحيوية.