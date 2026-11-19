دبي في 19 نوفمبر /وام/ أبرمت مؤسسة دبي للمستقبل ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني شراكة استراتيجية لتطوير المواهب المستقبلية وتعزيز الابتكار وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وذلك خلال فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل 2026".

جرى توقيع الاتفاقية بحضور سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، ومي المنصوري، رئيسة التوطين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وتركز الشراكة على تنفيذ مبادرات مشتركة ضمن ثلاثة برامج رئيسية تشمل "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي"، و"أكاديمية دبي للمستقبل"، و"مجتمع المعرفة"، بهدف تنمية المهارات الرقمية وإعداد الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الاقتصاد المستقبلي.

وفي إطار مبادرة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي"، سيسهم بنك الإمارات دبي الوطني في تعزيز مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، وتطوير تطبيقات عملية لهذه التقنيات، إلى جانب تنظيم فعاليات "هاكاثون" مشتركة لمعالجة تحديات واقعية في قطاع الخدمات المالية.

كما سيشارك البنك، من خلال "أكاديمية دبي للمستقبل"، في تطوير برامج تنفيذية في مجالات استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات والتقنيات الناشئة، بما يعزز قدرة القيادات على التعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وتتيح الشراكة، عبر "مجتمع المعرفة"، للمبتكرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً الاستفادة من خبرات كبار المصرفيين والمتخصصين في التكنولوجيا، والمشاركة في تجارب ومشاريع تطبيقية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.

وأكدت إيمان عبدالرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية والرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الشراكة تعكس التزام المجموعة بالاستثمار في الكفاءات البشرية وتعزيز المعرفة العملية بالذكاء الاصطناعي، وتمكين الأجيال المقبلة من توظيف التكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة.

وقالت إن التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل يسهم في بناء مجتمع أكثر جاهزية للتغيرات المستقبلية، ويدعم اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات، من خلال ربط تطوير المهارات بالتطبيق العملي والابتكار.

وتأتي الشراكة في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" وخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إعداد المواهب الوطنية وتطوير القدرات المستقبلية.

يذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني صُنّف مؤخراً الأكثر نضجاً في تبني الذكاء الاصطناعي بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق مؤشر "إيفيدنت للذكاء الاصطناعي"، الذي يعتمد على تقييم 65 مؤشراً ضمن أربعة محاور تشمل المواهب والابتكار والريادة والشفافية.