دبي في 19 نوفمبر /وام/ استعرض أكثر من 50 باحثاً ومصمماً حضرياً ومتخصصاً في التكنولوجيا، خلال ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن "ستارز"، الذي تستضيفه مؤسسة دبي للمستقبل ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، حلولاً مبتكرة لتطوير مدن أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، مع التركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم خطة دبي لزراعة 1.5 مليون شجرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشهد اليوم الثاني من الملتقى، الذي أقيم في أبراج الإمارات، استضافة الاجتماع السنوي المفتوح لمختبر "سينسيبل سيتي" التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT"، للمرة الأولى في دبي، بمشاركة باحثين وخبراء ناقشوا أربعة محاور رئيسية تشمل الاستشعار والتنقل والتواصل الاجتماعي والتكيف مع التغيرات المناخية.

وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنيات رسم الخرائط المناخية لتحديد المواقع الأكثر ملاءمة لزراعة الأشجار في دبي، بما يسهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية.

وحدد الخبراء المناطق المحيطة بمحطات مترو دبي ومسارات المشاة الرئيسية مواقع ذات أولوية للتشجير، نظراً لدوره في توفير الظل وتعزيز الراحة الحرارية لمستخدمي وسائل النقل وتشجيع المشي خلال الأشهر الأكثر حرارة.

واستعرض باحثون من أمستردام ودبي وريو دي جانيرو وسيؤول تجارب وحلولاً تعتمد على تحليل البيانات والنمذجة التنبؤية وتقنيات الاستشعار الذكية، بهدف رصد التحديات البيئية وتحسين التخطيط الحضري وتطوير مدن أكثر قدرة على التكيف مع احتياجات سكانها.

وتناولت الجلسات دور الذكاء الاصطناعي في تحديد الجزر الحرارية الحضرية وتطوير استراتيجيات التبريد، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستعداد للمخاطر المناخية والظواهر الجوية الاستثنائية، بما فيها حرائق الغابات.

كما ناقش المشاركون استخدام أجهزة الاستشعار البيئية والنماذج الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي في تحليل الظروف البيئية، وتحويل البيانات إلى حلول عملية تدعم السلامة العامة والرفاه وجودة الحياة.

وفي محور التنقل المستدام، استعرض الخبراء مفهوم "التنقل المراعي للظروف البيئية"، الذي يعتمد على دراسة تأثير درجات الحرارة وتوافر الظل وظروف المشي في اختيار مسارات التنقل، بما يسهم في تطوير شبكات نقل أكثر ملاءمة للإنسان.

وأكدت المناقشات أهمية الانتقال من التخطيط الحضري التقليدي إلى نماذج تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة، وتضع احتياجات الإنسان وجودة الحياة في صميم تصميم المدن وتطوير بنيتها التحتية.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية العالمية، واستكشاف تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الحضرية والمناخية، ودعم تطوير مدن المستقبل.