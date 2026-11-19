الشارقة في 19 نوفمبر/وام/ يقدّم مجلس إرثي للحرف المعاصرة خلال مشاركته للسنة الثانية على التوالي في معرض «نوماد أبوظبي 2026» الإصدار الثاني من مجموعة «الطيف» التي نُفّذت تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة و المجتمع بالتعاون مع استوديو التصميم «سوبر لوب».

تضم المجموعة خمس قطع من الأثاث والتصميم الوظيفي تتجاوز الاستخدام التقليدي لحرفة التلي الإماراتية بوصفها عنصراً زخرفياً لتوظّف تقنيات نسجها وأنماطها المتوارثة في ابتكار أشكال وتكوينات معاصرة تعكس إمكانات الحرفة في مجالات التصميم الحديثة.

استُلهمت التصاميم من البنية الدقيقة لحرفة التلي من خلال توظيف تشابك الخيوط وتكرار الأنماط والإيقاع الذي يميّز عملية النسج لتحوّل هذه الخصائص إلى تكوينات ثلاثية الأبعاد تنعكس في هياكل القطع وتفاصيلها.

وتمثل المجموعة أول تطبيق للتلي التجريبي ضمن المنتجات إلى جانب التلي الكلاسيكي والتطعيم بعرق اللؤلؤ في تجربة تجمع المعرفة الحِرفية التقليدية والتجريب في المواد والأشكال وتفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الحرفة في التصميم المعاصر.

وقالت ريم بن كرم مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة :" تشكّل مشاركتنا في نوماد أبوظبي امتداداً لجهود المجلس في تطوير الحرف الإماراتية وتعزيز حضورها في مجالات التصميم المعاصر ونحن نؤمن بأن استدامة الحرفة لا تقتصر على الحفاظ على تقنياتها المتوارثة بل تشمل أيضاً إتاحة الفرص أمام الحرفيات والمصممين لاستكشاف إمكاناتها وتطوير تطبيقات جديدة له ومن خلال تعاوننا مع استوديو سوبر لوب نعمل على تقديم حرفة التلي من منظور تصميمي مختلف يستند إلى المعرفة والمهارات الحرفية الأصيلة ويتيح مساحة أوسع للتجريب والإبداع بما يعزز حضور الحرف الإماراتية في المشهد التصميمي إقليمياً وعالمياً.

وتشمل القطع الخمس المعروضة طاولة الكونسول «أثيل» والطاولة الجانبية «أثلة» ومرآة «جُمان» ووحدة الإضاءة الأرضية «ضي» إلى جانب فاصل الديكور الداخلي «آثال» و جميع التصاميم تعكس تنوع الألوان المرتبطة بحرفة التلي من خلال الجمع بين درجات الخشب الطبيعية والألوان الزاهية مع استخدام خشب الزان والماهوجني وراتنج الإيبوكسي والتطعيم بعرق اللؤلؤ فضلاً عن عناصر من التلي والخيوط والخرز المصنوعة يدوياً.

يعكس التعاون مع استوديو «سوبر لوب»، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له توجه المجلس نحو إعادة تفسير المعارف والتقنيات الحرفية التقليدية ضمن سياقات تصميمية معاصرة.

وقد أُنجزت قطع المجموعة يدوياً في دولة الإمارات ولبنان ومصر بمشاركة 12 حرفية إلى جانب حرفيين متخصصين وتبرز هذه المشاركة دور الحرفيات في تطوير تطبيقات جديدة لمهاراتهن المتوارثة بما ينسجم مع جهود المجلس في دعم استمرارية الحرف الإماراتية وتعزيز حضور الحرفيات في مجالات التصميم والإنتاج المعاصر.

وتشهد مشاركة المجلس في «نوماد أبوظبي 2026» الذي يستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري حضور ريم سيف المزروعي القيّمة الفنية الرئيسية لمجلس إرثي للحرف المعاصرة في جلسة حوارية بعنوان «النسيج إرث» ضمن فعاليات المعرض.

وتتناول الجلسة تطوّر الحرف التقليدية وانتقالها من ممارسات متوارثة إلى أشكال جديدة من التعبير الفني والتصميمي المعاصر.

و قد استقطب جناح مجلس إرثي للحرف المعاصرة في «نوماد أبوظبي 2026» اهتمام الزوار من خلال ما قدّمه من تصاميم تجمع بين الحرف الإماراتية والابتكار المعاصر وتعكس جهود المجلس في تطوير تطبيقات جديدة للمعرفة الحرفية وبناء شراكات تجمع الحرفيين والمصممين بما يسهم في صون المهارات التقليدية وتعزيز حضورها في مجالات التصميم والحياة المعاصرة.