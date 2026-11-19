الشارقة في 19 نوفمبر / وام / نظمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة برئاسة الشيخ فاهم القاسمي رئيس الدائرة رئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى إلى مدينة خورفكان بمشاركة سفراء وممثلين دبلوماسيين عن 15 دولة من أمريكا اللاتينية والكاريبي.

تأتي الزيارة في إطار جهود الشارقة الرامية إلى توسيع الشراكات الدولية للمؤسسات العلمية والبحثية في الشارقة واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي وحماية البيئة البحرية والاستدامة من خلال التعريف بالإمكانات البحثية والاقتصادية التي تتمتع بها خورفكان وما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات.

جاءت الزيارة بمشاركة سعادة فرانسيسكو شاكون سفير جمهورية كوستاريكا عميد السلك الدبلوماسي رئيس مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي(GRULAC) وكان في استقبال الشيخ فاهم القاسمي والوفد الدبلوماسي الدكتور علي هلال النقبي مدير جامعة خورفكان والدكتور سيف النقبي نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع وعدد من المسؤولين والمختصين في الجامعة ومركز الشارقة لأبحاث علوم البحار.

وشمل برنامج الزيارة التعرف إلى الإمكانات العلمية والبحثية لجامعة خورفكان ومركز الشارقة لأبحاث علوم البحار واستعراض فرص بناء شراكات بحثية مع المؤسسات العلمية في دول المجموعة إلى جانب عرض قدمه ممثلون عن ميناء خورفكان وشركة "غلفتينر" المشغل للميناء - حول مستجدات الميناء وأهميته في حركة التجارة الدولية وجولة ميدانية في مدينة خورفكان.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أن خورفكان تجسد جانباً مهماً من تاريخ الشارقة وعلاقاتها بالعالم بما تمتلكه من إرث بحري وتجاري وموقع استراتيجي مشيراً إلى أن البحر يشكل عنصراً أساسياً في حياة المجتمعات واقتصاداتها وثقافاتها إلى جانب دوره في حركة التجارة الدولية وهو ما يفتح مجالات واسعة للتواصل وتبادل الخبرات مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وأوضح أن الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جعلت الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي وحماية البيئة جزءاً من مسارها التنموي مؤكداً أن دور دائرة العلاقات الحكومية يشمل بناء جسور التواصل بين مؤسسات الإمارة ونظيراتها حول العالم وتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتحويلها إلى فرص للتعاون والشراكات المثمرة بما يعزز العلاقات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات.

واستهل الوفد برنامج الزيارة بعرض تعريفي قدمته جامعة خورفكان تناول تطور الجامعة ومركز الشارقة لأبحاث علوم البحار منذ عام 2022 وأبرز إنجازاتهما وإمكاناتهما العلمية والأكاديمية ودور الشراكات الدولية في تطوير البحوث البحرية.

أتاح العرض للوفد التعرف إلى المجالات البحثية وفرص التعاون المستقبلي مع المؤسسات العلمية في دول المجموعة لا سيما في دراسة التحديات التي تواجه البيئات الساحلية وتطوير الحلول العلمية لحماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد البحرية.

وتضمن البرنامج عرضاً حول ميناء خورفكان قدمه ممثلون عن الميناء وشركة "غلفتينر" استعرض أهميته الاقتصادية والاستراتيجية ودوره في حركة التجارة الدولية والنقل البحري والخدمات اللوجستية في ضوء موقعه على الساحل الشرقي لدولة الإمارات وقربه من مسارات الملاحة العالمية.

وأبرز العرض إمكانات التعاون مع دول المجموعة في المجالات المرتبطة بالموانئ والاقتصاد البحري والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في تطوير الأنشطة البحرية بما يراعي متطلبات الاستدامة البيئية.

وقام الوفد بجولة ميدانية في مرافق مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار اطّلع خلالها على تجهيزاته البحثية والتعليمية ومشروعاته العلمية المعنية بدراسة البيئة البحرية وحماية مواردها إلى جانب جولة في مدينة خورفكان أتاحت لأعضائه التعرف إلى المدينة ومقوماتها.

ضم الوفد إلى جانب سفير كوستاريكا سفراء كل من تشيلي والبرازيل وفنزويلا والدومينيكان وبيرو وباربادوس وبنما وغواتيمالا والأوروغواي وسانت كيتس ونيفيس وهايتي إلى جانب القائم بالأعمال في سفارة كوبا والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السلفادور والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المكسيك.