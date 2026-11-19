أبوظبي في 19 نوفمبر/وام /أسفرت مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد للبولو عن 3 انتصارات .

فقد فاز فريق "أنكورا لامار" على أبوظبي بنتيجة 9-8، وفريق "المغيرات تمام" على غنتوت 5-4، وفريق "ليجاسي دبي" على إيكويتي خورشيد بنتيجة 8 مقابل 7.5.

تقام البطولة التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجاري، وتتنافس خلالها 10 فرق، بمشاركة نادي دبي للبولو والفروسية في تنظيمها واستضافة مبارياتها.

وتشهد البطولة يوم غد 3 مباريات، منها مباراة واحدة على ملعب نادي دبي للبولو والفروسية بين فريقي ليجاسي دبي وغرغار، إلى جانب مباراتين على ملاعب "غراند بولو"، بين فريقي بن دري وبانسالي، وإيكويتي خورشيد والحبتور.