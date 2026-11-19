الظفرة في 19 نوفمبر / وام / تنطلق غداً فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي في أسبوعه الثاني والذي يقام في عطلة نهاية الأسبوع ويستمر حتى الأحد 22 نوفمبر الجاري في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

يشهد الأسبوع الثاني عددا من المسابقات والفعاليات التراثية والرياضية والمجتمعية أبرزها سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي يتضمن أربعة أشواط تمهيدية وشوطاً نهائياً، إلى جانب مسابقات الطبخ الشعبي.

فيما تتواصل فعاليات السوق الشعبي، والفنون الشعبية، والألعاب التراثية، ومسابقات المواهب في التصوير الفوتوغرافي والفيديو إلى جانب البرامج التفاعلية على المسرح الرئيسي وقرية الطفل.

كان المهرجان قد تأجل في الأسبوع الماضي بسبب الأحوال الجوية، فيما شهد الأسبوع الأول الذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، منافسات بحرية ورياضية متنوعة، شملت بطولة دلما لصيد الشعري، وسباقات الدراجات الهوائية والسباحة والجري، ومنافسات البادل وكرة القدم والكرة الطائرة، إلى جانب مسابقات الطبخ الشعبي وأجمل طبق حلو والكيرم والدومينو.

يهدف مهرجان سباق دلما التاريخي إلى صون التراث البحري الإماراتي، وتعزيز ارتباط أفراد المجتمع بموروثهم الثقافي، بجانب إبراز الأهمية التاريخية للجزر الإماراتية ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الأسر المنتجة والحرفيين، وتنشيط الحركة التجارية في جزيرة دلما، وإحياء الرياضات البحرية التراثية وتعزيز الجاذبية السياحية لجزيرة دلما.