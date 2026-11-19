دبي في 19 نوفمبر /وام/ استعرض "أسبوع دبي للمستقبل 2026" تجارب دولة الإمارات وماليزيا ورواندا في تطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها، خلال جلسة حوارية جمعت خبراء من مراكز الثورة الصناعية الرابعة في الدول الثلاث، وركزت على توظيف التقنيات المتقدمة بصورة مسؤولة لتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

واستندت الجلسة إلى تقرير مشترك أعدته مراكز الثورة الصناعية الرابعة في الدول الثلاث، تناول ثلاثة نماذج مختلفة لتطوير الذكاء الاصطناعي، تجمع بين الابتكار والحوكمة والشفافية، مع مراعاة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.

واستعرض المشاركون تجربة دولة الإمارات القائمة على نموذج "المختبر الحي"، الذي يعتمد على التجريب السريع والقيادة المؤسسية ودمج التقنيات الناشئة في العمل الحكومي، بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء ودعم التنويع الاقتصادي.

وفي التجربة الماليزية، سلطت الجلسة الضوء على نهج يركز على الإنسان والشمولية ومراعاة التنوع اللغوي والثقافي، من خلال تطوير حلول ذكاء اصطناعي تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي.

وشملت النماذج المعروضة منصة "إلمو تشات" (ILMUchat)، وهي مساعد ذكي ماليزي يعتمد على نموذج لغوي محلي متعدد الوسائط، صُمم لفهم اللغة الملايوية ولهجاتها والخصوصية الثقافية للبلاد، واستقطب أكثر من 10 آلاف مستخدم خلال مرحلة التشغيل التجريبي.

أما تجربة رواندا، فركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات التنموية، خصوصاً في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم، من خلال تطوير حلول تقنية قابلة للوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

واستعرضت الجلسة منصة للإرشاد الزراعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر للمزارعين نصائح صوتية باللغة المحلية عبر الهواتف التقليدية، دون الحاجة إلى هواتف ذكية أو اتصال دائم بالإنترنت.

وبعد تنفيذ مرحلة تجريبية في أربع مناطق، تستهدف المبادرة الوصول إلى مليون مزارع خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بما يسهم في تعزيز وصول المجتمعات الريفية إلى الخدمات التقنية.

وأكد المشاركون أهمية تطوير أطر حوكمة للذكاء الاصطناعي تتناسب مع احتياجات المجتمعات وأولوياتها، وتضمن التوازن بين الابتكار والمسؤولية والشفافية والإشراف البشري، مشيرين إلى أن نجاح التقنيات الذكية يقاس بقدرتها على تحسين جودة الحياة وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

ويعمل مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، الذي أُطلق عام 2019 بالتعاون بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتُشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، على دراسة التحولات التكنولوجية والاقتصادية وتعزيز الاستفادة من التقنيات الناشئة في تطوير الخدمات والقطاعات المستقبلية.