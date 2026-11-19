أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام / أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة ، أن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تمثل تقديراً من دولة الإمارات لجهود الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين والكفاءات والمواهب العاملة في الدولة، وتسهم في إبراز التجارب الناجحة وقصص الكفاح والتميز في سوق العمل.

وقال معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش حفل الدورة الرابعة من الجائزة، إن رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، للجائزة، وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، يعكسان الاهتمام بتقدير الجهود والنماذج المتميزة في سوق العمل.

وأضاف أن الجائزة لم تقتصر على تكريم النماذج والممارسات المتميزة، بل سلطت الضوء أيضاً على قصص نجاح أفراد قدموا إلى دولة الإمارات، وتمكنوا من تطوير مهاراتهم وتنمية أعمالهم وتوسيع فرص العمل للآخرين.

وأكد معاليه أن الجائزة تجسد قوة اقتصاد دولة الإمارات وكفاءة منظومة سوق العمل فيها، بما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويرسخ مكانة الدولة وجهة جاذبة للمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.