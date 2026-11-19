أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/ زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، الذي يقام تحت رعاية سموّه في قاعة المارينا، مركز أدنيك أبوظبي، حتى 22 نوفمبر الجاري تحت شعار «آفاق أوسع للحياة على الماء».

تعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقته الأولى، وتشهد مشاركة محلية وخليجية ودولية قياسية.

وقام سموّه بجولة في أرجاء المعرض، زار خلالها أجنحة الجهات والشركات المشاركة، واطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات البحرية، والحلول والخدمات التي تواكب تطورات القطاع.

وتعرّف سموّه إلى الفعاليات والأنشطة المصاحبة، وما تتضمنه من عروض وتجارب تتيح للزوار التعرف إلى أحدث المنتجات والخدمات والتوجهات في عالم القوارب والصناعات البحرية.

وقال سموّه: «يحتفي معرض أبوظبي الدولي للقوارب بإرثنا البحري الأصيل، ويجسد حرصنا على الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال القادمة، في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ويعكس ما شهده المعرض من مشاركة وطنية وخليجية وعالمية واسعة، مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة القوارب والقطاعات المساندة، ونثمن جهود مجموعة أدنيك في تنظيم هذا الحدث، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً لصناعة القوارب والأنشطة البحرية في المنطقة».

وأضاف سموّه: «تشكل الدورة الثامنة من المعرض منصة تجمع بين أصالة الموروث البحري وآفاق التطور، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض الحلول والابتكارات التي تسهم في النهوض بواقع القطاع البحري ومستقبله وتؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكين الأجيال القادمة من الإسهام في تطوير صناعة القوارب والأنشطة البحرية، مع الحفاظ على الصلة الوثيقة بإرث الدولة وهُويتها البحرية».

وقال سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «ما كان لنجاح معرض أبوظبي الدولي للقوارب أن يتحقق لولا توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ودعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتنمية القطاع البحري وتواصل هذه الدورة ترسيخ دور المعرض في إثراء الحياة البحرية، ودعم وتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، الدورة الثامنة من المعرض، وهي الأضخم في تاريخه، بمشاركة 1210 عارضين وعلامات تجارية من 57 دولة، على مساحة تتجاوز 96,000 متر مربع، مع عرض 168 قارباً في قاعة المارينا، مركز أدنيك أبوظبي.

ويقدم المعرض برنامجاً متنوعاً يشمل معرض تأجير اليخوت، ومنطقة التجارب البحرية، ومركز الملاحة، ومنطقة الصيد، وركن المعرفة، إلى جانب قطاعات جديدة هي سوق أصحاب القوارب، ومنطقة أسلوب الحياة واللياقة، ومنطقة الحياة في الهواء الطلق، ومنطقة الابتكار.

ومع إعلان دولة الإمارات عام 2026 «عام الأسرة»، تتوسع البرامج العائلية لتشمل «البحث عن الكنز»، وأنشطة منطقة الأطفال، وعروض الإنقاذ البحري الحية.

رافق سموّه خلال الزيارة الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، إلى جانب عدد من المسؤولين.