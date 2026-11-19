دبي في 19 نوفمبر /وام/ استعرض معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، خلال جلسة "دبي المدينة التي لا تنام" ضمن أعمال اليوم الثاني من "أسبوع دبي للمستقبل" تصوراً لمدينة دبي في العام 2040، مشيراً إلى أن منهجية العمل البلدي في بناء مدينة جاهزة للمستقبل، تقوم على استباق التحديات، واستمرارية الخدمات، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز جودة حياة السكان والزوار.

وأوضح معاليه أن مفهوم "دبي المدينة التي لا تنام" يقوم على منظومة عمل متكاملة يقف وراءها فريق كبير من الكفاءات والتخصصات، يعمل على مدار الساعة لضمان جاهزية المدينة واستمرارية خدماتها، بدءاً من المهندسين المسؤولين عن شبكات المياه والبنية التحتية، وصولاً إلى الفرق التي تدير الأنظمة وتتابع العمليات من خلف الشاشات، لتكون الخدمات والمرافق جاهزة أمام السكان والزوار مع بداية كل يوم.

وقال معاليه إن ما يراه الإنسان من شاطئ مهيأ، وحديقة نظيفة، وشارع جاهز للاستخدام، قد يبدو أمراً اعتيادياً، إلا أنه يمثل حصيلة جهود متواصلة لفرق تعمل خلف الكواليس، وتضع خدمة الإنسان وراحته في مقدمة أولوياتها، وإن هذا التكامل في العمل، إلى جانب جاهزية المرافق وتوظيف التكنولوجيا، يشكل أحد الأسس التي تقوم عليها مدن المستقبل.

ولفت معاليه إلى أن دور بلدية دبي في تطوير منظومة المدن المستقبلية يرتكز على استشراف التحديات وقراءة المؤشرات وتحليل الحالات، والعمل على إيجاد الحلول قبل وقوع المشكلات، من خلال نهج استباقي يعزز كفاءة الخدمات ويرفع جاهزية المدينة.

وأكَّد معالي مدير عام بلدية دبي، أن الابتكارات والحلول التي يستعرضها "أسبوع دبي للمستقبل" تعكس أهمية تبني طريقة تفكير جديدة في تصميم الخدمات، بحيث تستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة وتطلعاتها، بدلاً من الاستمرار في تقديم الحلول التقليدية التي اعتادت عليها الأجيال السابقة، مشيراً إلى أن مستقبل المدن يتطلب فهماً متجدداً لاحتياجات الإنسان وأنماط حياته.

وقدمت الجلسة تصوراً تفاعلياً لدبي عام 2040، من خلال محاكاة تمتد على مدار 24 ساعة، قادها ستة من شباب بلدية دبي، واستعرضوا خلالها ستة مشاهد تعكس تفاصيل الحياة في المدينة المستقبلية، بدءاً من المشهد الليلي والصباحي، مروراً بالضيافة والطمأنينة، وصولاً إلى التوأم الرقمي والمساء، في تجربة سلطت الضوء على التحولات المتوقعة في الخدمات والمرافق وأنماط الحياة.

وحملت المشاهد رسائل تتجاوز التطور التقني إلى أبعاد إنسانية، من خلال مفاهيم الهدية والضيافة والحلم والطمأنينة والتوأم الرقمي، بما يعكس تصوراً لمدينة توظف الابتكار لتوفير تجارب أكثر سهولة وراحة، وتعزز ارتباط الإنسان بالمكان.

وركزت الجلسة على أن الإنسان ليس مجرد مستفيد من خدمات المدينة، بل شريك في تصميم مستقبلها وصناعة ملامحها، وعلى أهمية إشراك الشباب في وضع التصورات والحلول التي ستشكل دبي في السنوات المقبلة، باعتبار أنهم الجيل الذي سيعيش هذه التحولات ويسهم في قيادتها.