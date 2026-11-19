دبي في 19 نوفمبر /وام/ نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" جلسة حوارية بعنوان "التعايش في الإمارات: من الاتحاد إلى المجتمع"، في متحف الاتحاد، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، بهدف تسليط الضوء على القيم الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات، ودور الاتحاد في ترسيخ التسامح والتعايش وتعزيز الهوية الوطنية.

استضافت الجلسة، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وأدارها الإعلامي حامد بن كرم، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين وطلبة الجامعات والمهتمين.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن التسامح والتعايش يمثلان جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع الإماراتي، وليسا مجرد شعارات أو توجهات مرحلية، بل قيماً متجذرة في ثقافة أبناء الإمارات وطبيعة مجتمعهم.

وتناولت الجلسة رؤية الآباء المؤسسين في بناء دولة تقوم على الوحدة والاحترام المتبادل، ودور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعزيز الانتماء الوطني، إلى جانب أهمية الحوار وتقبل الاختلاف في ترسيخ ثقافة التعايش بين مختلف فئات المجتمع.

وقال عبدالله الفلاسي، مدير متحف الاتحاد، إن المتحف يمثل شاهداً على مرحلة تأسيس الدولة، حيث شهد موقعه توقيع وثيقة الاتحاد ورفع علم الإمارات للمرة الأولى، ما يمنح استضافة الحوارات المتعلقة بالقيم الوطنية والإنسانية أهمية خاصة.

وأكد حرص المتحف على أداء دوره منصة حية للحوار والتعلم ونشر المعرفة بالتاريخ الوطني، إلى جانب حفظ المقتنيات والوثائق التاريخية.

من جانبه، قال محمد كاظم، مدير إدارة البرامج والفعاليات بقطاع المتاحف والتراث في "دبي للثقافة"، إن الهيئة تواصل تفعيل دور المتاحف والمواقع التراثية عبر برامج ثقافية ومجتمعية تربط تاريخ الدولة بالقضايا المعاصرة، وتسهم في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية.

وأضاف أن تنظيم الجلسة يأتي ضمن برامج الشهر الوطني، وفي إطار الاستعداد للاحتفاء بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، تأكيداً أن قيم الاتحاد والتسامح والتعايش تشكل ممارسات يومية تعزز التلاحم المجتمعي والانتماء الوطني.