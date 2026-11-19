العين في 19 نوفمبر/وام/ استضاف مهرجان العين للكتاب 2026 الشاعرين حمد البلوشي ونجله خليفة بن حمد البلوشي في أمسية «أشعار من الوطن»، التي نظّمها «صندوق الوطن» بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن فعاليات الحدث الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وشهدت الأمسية، التي أدارها الشاعر والإعلامي عبدالله الكعبي، إلقاء قصائد نبطية عبّرت عن حب الوطن والاعتزاز بالقيادة الرشيدة والفخر بالموروث الإماراتي.

وتفاعل الحضور مع «الرديات الشعرية»، وهي لون من الشعر الشعبي يقوم على تبادل الأبيات أو القصائد بين شاعرين أو أكثر، وجمعت الأمسية بين تجربة الأب وبدايات الابن في نظم القصيد وإلقائه.

وقدّم حمد البلوشي، الذي شارك في برنامج «شاعر المليون» و«مجالس القصيد» المرتبطة بجائزة «كنز الجيل»، عدداً من قصائده الوطنية، وجاراه نجله (خليفة) بأبيات تناولت الموضوعات ذاتها.

كان خليفة قد أحرز عام 2018 بيرق «شاعر المليون» للأطفال، وهو راية تُمنح للفائز في المسابقة.

وتناول الشاعر حمد البلوشي خلال الأمسية تجربته في كتابة القصيدة ومصادر إلهامه ودلالات الرموز في شعره، داعياً الشعراء الشباب إلى التمسك بالمفردة المحلية، والاطلاع على تجارب شعرية متنوعة، والمواظبة على القراءة وحفظ القصائد.

تندرج الأمسية ضمن مبادرات «صندوق الوطن» الثقافية لدعم المواهب الإماراتية الشابة وتعزيز الهوية الوطنية، فيما يواصل مهرجان العين للكتاب، عبر برامجه الثقافية والمعرفية والمجتمعية، دعم المواهب المحلية وتشجيع القراءة وتعزيز حضور اللغة العربية في المشهد الثقافي والإبداعي