دبي في 19 نوفمبر /وام/ أطلقت ايمي ويب المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة فيوتشر توداي استراتيجي، اليوم "المعيار المرجعي للاستشراف الاستراتيجي" خلال جلسة "هل نحن مستعدون للمستقبل كما نعتقد؟" في اليوم الثاني من أسبوع دبي للمستقبل.

ويهدف هذا المعيار إلى قياس مدى استعداد المؤسسات لمواجهة التحولات المستقبلية، وتسليط الضوء على الفجوة بين الجاهزية المتصورة والجاهزية الفعلية.

ويركز المعيار على تقييم كيفية توظيف المؤسسات للاستشراف الاستراتيجي، وقدرتها على توقع التحولات والاضطرابات المستقبلية، واتخاذ القرارات في ظل حالة عدم اليقين، وبناء المرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وقالت ايمي ويب،إن الخلاصة الأهم هي أن الفريق المتخصص والمشارك بشكل مباشر في القرارات المؤسسية يكون أكثر قدرة على أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً محورياً من الاستراتيجية ومستقبل المؤسسة، مقارنة بفريق استشراف منشغل بالعمل بعيداً عن مواقع اتخاذ القرار.

وأضافت: اعتاد كثيرون المطالبة بمزيد من الموظفين أو الميزانيات، وهي مطالب مكلفة ويسهل رفضها. لكن هناك مطلباً أكثر تأثيراً يتمثل في وجود قناة مباشرة مع المسؤول عن التوجه الاستراتيجي للمؤسسة أو الحكومة، إلى جانب دور رسمي في القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد والاستثمارات.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي وحده لا يستطيع منح فرق الاستشراف موقعاً مؤثراً على طاولة صنع القرار، فذلك يتطلب قيادة حقيقية.

وكشفت ويب أن الدراسة، التي شملت 1040 مؤسسة حول العالم، أظهرت أن 76% من الجهات التي تمتلك وظائف أو فرقاً متخصصة في الاستشراف تعتبرها عنصراً أساسياً لنجاحها خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، بينما أفاد 17% فقط من المشاركين بأن هذه الوظائف تحظى بالتقدير الكافي والموارد اللازمة لأداء دورها بفعالية. وأطلقت ويب على هذه الفجوة اسم "عجز الاستشراف"، مشيرة إلى التباين بين أهمية الاستعداد للمستقبل وبين حجم الدعم الفعلي الممنوح للجهات المسؤولة عن ذلك داخل المؤسسات.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن سبعة من كل عشرة من أكثر وظائف الاستشراف تقدماً لا تشارك في وضع الاستراتيجيات طويلة الأجل أو تخطيط الميزانيات، محذرة من أن حتى المؤسسات التي تمتلك قدرات متطورة في مجال الاستشراف لا تزال تواجه صعوبة في ربط أبحاثها وتحليلاتها بالقرارات التي تحدد مستقبلها.

وشددت ويب على أهمية منح فرق الاستشراف وصولاً مباشراً إلى القيادات العليا، موضحة أن الدراسة أظهرت أن 41% من وظائف الاستشراف التي ترتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة تُعد جزءاً محورياً من استراتيجية المؤسسة، مقارنة بـ 22% فقط من الوظائف التي تتبع جهات إدارية أخرى. وأضافت أن الفرق الصغيرة يمكن أن تحقق أثراً استراتيجياً أكبر من الإدارات الكبيرة إذا جرى دمج مخرجاتها في عملية اتخاذ القرار التنفيذي.

ودعت المتخصصين في الاستشراف إلى التركيز على تعزيز ارتباطهم بالقيادات العليا والمؤسسات المسؤولة عن تخصيص الموارد، بدلاً من الاكتفاء بالمطالبة بزيادة الميزانيات أو أعداد الموظفين.

واختتمت الجلسة بالإعلان عن الإطلاق العام لتقرير "المعيار المرجعي للاستشراف الاستراتيجي 2026"، داعية المتخصصين في الاستشراف إلى الاستفادة من نتائجه لتعزيز دورهم في صياغة الاستراتيجيات المؤسسية وتوجيه قرارات الاستثمار وتخصيص الموارد.

وأكدت الجلسة أن الجاهزية للمستقبل لا تعتمد على امتلاك الرؤى والتوقعات فحسب، بل على القدرة العملية على تحويل مخرجات الاستشراف إلى قرارات وسياسات وإجراءات مستدامة تعزز مرونة المؤسسات وقدرتها على مواجهة التحديات المقبلة.