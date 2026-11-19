العين في 19 نوفمبر/وام/ أكد فائزون بجائزة «كنز الجيل» بدورتها الخامسة لعام 2026، أن الجائزة تشكل حافزاً لمواصلة الإبداع في الشعر والفنون والدراسات، وتسهم في صون الموروث الشعري واللغوي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة، معربين عن اعتزازهم بالتكريم وما يمثله من مسؤولية لمواصلة العطاء.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة تكريمهم خلال حفل أقيم في قصر المويجعي بمدينة العين، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وأعرب محمد سعيد الرقراقي المزروعي، الحاصل على لقب «الشخصية الإبداعية»، عن سعادته وفخره بالجائزة، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل مصدر اعتزاز له في مسيرته الشعرية، وتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة ولجنة الجائزة، داعياً الله أن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان.

وأوصى الشعراء بالحفاظ على الشعر والاهتمام بجودة القصيدة، والتأكد من سلامة وزنها ووضوح كلماتها ودقة معانيها، مشدداً على أهمية قراءة الدواوين والاستفادة من النقد، ومنح النص الوقت الكافي للمراجعة والتنقيح واختيار المفردات الأنسب قبل إلقائه.

وأشار المزروعي إلى نشأته في أسرة من الشعراء، إذ كان والده وأخواله وجده شعراء، مستذكراً تجربته مع نظم القصائد وإلقائها، وما تعرض له بعض شعره من النسيان قبل تدوينه.

من جانبه، أعرب الشاعر علي الخوار، الفائز في فرع «المجاراة الشعرية» عن مجاراته قصيدة «يا ذعذاع الهبايب» للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن فخره واعتزازه بالفوز، مؤكداً أنه يمثل شرفاً ومسؤولية إضافية في مسيرته الشعرية.

وأكد الخوار اعتزازه بمجاراة القصيدة، مشيراً إلى تأثره بالمدرسة الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي كان لها أثر في تشكيل تجربته وصقل مسيرته الشعرية منذ بداياته.

وقال إن هذا الفوز جاء بتوفيق من الله، معرباً عن تطلعه إلى أن يظل عند حسن ظن القائمين على الجائزة وجمهوره، وكل من تابع تجربته الشعرية وأحب قصائده على امتداد مسيرته.

بدورها، أكدت الفنانة التشكيلية الإماراتية منيرة ناجي، الفائزة في فرع «الفنون» عن لوحتها «ريم العزايب»، أنها تعدّ هذا الفوز تتويجاً لمسيرتها الفنية، على الرغم من حصولها على جوائز سابقة.

وأوضحت أنها استلهمت فكرة لوحتها من البيتين الأخيرين من قصيدة «يا ذعذاع الهبايب» للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووظفت فيها الخط العربي الحر والخط الكوفي المصحفي بأسلوب معاصر، مستخدمة وسائط وعناصر متعددة، من بينها ورق الذهب واللؤلؤ والريم، لتجسيد الإرث الإماراتي في اللوحة.

وأشارت إلى أن مسيرتها الفنية بدأت من عملها السابق معلمةً للفنون التشكيلية في أبوظبي، مؤكدة أن مشاركتها في الجائزة تنطلق من حرصها على المحافظة على الموروث الشعبي وتجسيده في لوحاتها وأعمالها الفنية.

من جهته، أعرب الشاعر العُماني حسّان بن سعيد الحوسني، الفائز في فرع «الإصدارات الشعرية» عن ديوانه «صبّار»، عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أنه يمثل شرفاً ومسؤولية لمواصلة تقديم أعمال تليق بمكانة الجائزة والساحة الشعرية العُمانية.

وأوضح أن اعتزازه بالفوز ينبع من تمثيله الشعر العُماني، وارتباط الجائزة بالموروث الشعري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما يمنح التكريم قيمة إضافية، مؤكداً أنه يعدّه بداية لمواصلة العطاء وتقديم الأفضل.

وأكد الحوسني أن دور الجائزة يتجاوز التنافس على المراكز إلى الإسهام في الحفاظ على الموروث الشعري العربي، مشيراً إلى أن مشاركة الشعراء فيها تتيح لهم الاستفادة من التجربة وتعزز دورهم في ترسيخ هذا الموروث ونقله إلى الأجيال المقبلة، لا سيما الشعر النبطي الذي يحظى بحضور واسع في منطقة الخليج العربي.

وفي فرع «الدراسات والبحوث»، أكد الباحث الإماراتي سرور خليفة الكعبي، الفائز عن كتابه «قاموس فصيح الكلمات في حديث أهل الإمارات»، أن توثيق مفردات اللهجة الإماراتية وصلتها باللغة العربية الفصحى يسهم في صون الموروث اللغوي وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بهويتها الوطنية.

وأوضح أن الكتاب يقع في أربعة أجزاء تضم نحو 1200 صفحة، ويتناول الصلة بين مفردات اللهجة الإماراتية وأصولها الفصيحة، مستشهداً بنماذج من قصائد كبار شعراء الإمارات، قديماً وحديثاً، لتوثيق معاني الكلمات واستخداماتها.

وأشار إلى أن الكتاب يهدف إلى تعزيز حضور اللهجة الإماراتية وإبراز أصالتها وغناها اللغوي، موضحاً أن تأثر اللغات بالتواصل والتبادل الحضاري أمر طبيعي، وأن اللهجة الإماراتية تحتفظ بأصالتها رغم ما يطرأ على استخدام اللغة في الحياة اليومية من تغيرات.

وشدد الكعبي على أهمية تعريف النشء بمفردات لهجتهم، في ظل اتساع استخدام اللغات الأجنبية معرباً عن تطلعه إلى أن يشكل الكتاب مرجعاً في جامعة الإمارات العربية المتحدة ومختلف جامعات الدولة، وأن يستفيد منه الباحثون وكتّاب القصص والروايات في الوصول إلى المفردات الأصيلة ومعانيها وشواهد استخدامها الشعرية.

وكشف عن العمل على إعداد طبعة ثانية من الكتاب، داعياً الأسر إلى الاستفادة منه في تعليم الأبناء مفردات لهجتهم، بما يعزز حضورها في حياتهم ويقوي صلتهم بموروثهم اللغوي.