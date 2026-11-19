الشارقة في 19 نوفمبر/وام/ افتتحت جمعية الشارقة الخيرية اليوم معرضها الخيري «غيث 7» بمركز إكسبو الذيد، لتوفير الملابس والأدوات المنزلية والمشغولات اليدوية بأسعار رمزية لـ5600 أسرة متعففة ومن ذوي الدخل المحدود، على مدى ثلاثة أيام.

حضر الافتتاح الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعيان وأهالي المنطقة الوسطى وكبار المسؤولين.

وثمّن الدكتور محمد بن هويدن الكتبي دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمسيرة العمل الخيري في الإمارة، مشيراً إلى دور المعرض في تلبية احتياجات الأسر المستفيدة.

وتخلل الافتتاح عروض طلابية وتكريم الجهات المشاركة والداعمة للمعرض.