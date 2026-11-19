رأس الخيمة في 19 نوفمبر / وام / نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة مجتمعية بعنوان "بركة البيت"، تضمنت زيارة إلى جمعية الإمارات لرعاية كبار المواطنين في الإمارة، بمشاركة عدد من موظفات الدائرة، وحضور أكثر من 30 مواطنة من منتسبات الجمعية، وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم، ومد جسور التواصل الإنساني بين الأجيال.

جاءت المبادرة بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس كبار المواطنين، من خلال لقاء ودي جمع موظفات الدائرة بمنتسبات الجمعية، تخللته أحاديث اجتماعية وتبادل للذكريات والتجارب الحياتية التي تعكس أصالة الموروث الإماراتي وقيمه الراسخة، وسط أجواء أسرية سادتها الألفة والمودة والتقدير.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن مبادرة "بركة البيت" تجسد التزامها بتعزيز دورها المجتمعي، وتوسيع نطاق مبادراتها الإنسانية الهادفة إلى ترسيخ التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، انطلاقاً من المكانة الرفيعة التي يحظى بها كبار المواطنين في دولة الإمارات، باعتبارهم مصدر الحكمة والخبرة، وحملة الإرث الوطني والقيم الأصيلة التي تشكل أساس الهوية الإماراتية.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه المبادرات تعكس حرصها على تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لدى موظفيها، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، بما يسهم في دعم جودة الحياة وتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي.

من جانبها أشادت نادية النعيمي مديرة جمعية الإمارات لرعاية كبار المواطنين في رأس الخيمة، بمبادرة "بركة البيت"، مثمنةً جهود دائرة التنمية الاقتصادية وحرصها على التواصل المباشر مع كبار المواطنين وإشراكهم في المبادرات المجتمعية.