العين في 19 نوفمبر/وام/ أطلق (نادي العين) العدد الأول من «مجلة نادي العين»، في إصدار خاص يحمل عنوان «الموسم الذهبي»، بالتزامن مع الدورة السابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب التي تتواصل فعالياتها حتى 23 نوفمبر 2026 في «العين سكوير» .

تأتي المجلة امتداداً لمسيرة إصدارات النادي التي عرفتها الجماهير عبر «عيناوي» و«نادينا» و«الزعيم».

ويوثّق العدد مسيرة الفريق الأول في موسم 2025–2026، ويستعيد بالصور ليلة النجمة الخامسة، التي شهدت تتويج العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الخامسة عشرة.

ويوثّق أيضا إحراز النادي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي أكمل به العين الثنائية التاريخية ورفع رصيده إلى 40 بطولة رسمية.

وعلى امتداد عشرة فصول، يقدّم الإصدار مقابلات خاصة مع المدرب واللاعبين وعدد من المساهمين في الإنجاز. ويروي أصحاب التجربة كيف استعد الفريق للموسم منذ المعسكر الصيفي، وما القرارات التي صنعت الفارق في محطاته الحاسمة.

ويخصّص العدد صفحات لإنجازات فرق المراحل السنية والعمل الذي يقف خلفها.

وفي فصل «شهادة أسطورة»، يستعيد النجم الغاني عبيدي بيليه ذكرياته مع الفريق الذي أحرز كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخ العين وعاد بيليه إلى العين بعد أكثر من ربع قرن من ذلك التتويج.

وفي المجلة، يروي ما لفت انتباهه خلال زيارته الأخيرة لأكاديمية النادي، من احترافية بيئة العمل إلى العناية بتطوير اللاعب وبناء شخصيته.

وعن الجيل المقبل، قال «أنا مؤمن بأن شمساً جديدة ستشرق من أكاديمية الزعيم».

ويختتم الإصدار صفحاته بإهداء إلى جمهور العين الذي رافق الفريق في مشوار الثنائية وبين صور التتويج وشهادات صنّاع الإنجاز يستعيد المشجع لحظات عاشها في المدرجات، ويطّلع على تفاصيلها من داخل الفريق، ويحتفظ بحكاية موسم كان جزءاً منه ويتوفّر العدد في ركن نادي العين بمهرجان العين للكتاب، وفي المتجر الرسمي للنادي.