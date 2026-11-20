دبي في 20 نوفمبر /وام/ أعلنت فلاي دبي، افتتاح خمس وجهات جديدة اعتباراً من ديسمبر المقبل، لتصبح أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى مدينتي أكتاو وأتيراو في كازاخستان، ومدينة تيومين في روسيا، إلى جانب استئناف رحلاتها إلى شيمكنت في كازاخستان وسمرقند في أوزبكستان.

وستسهم الوجهات الجديدة في تعزيز شبكة الناقلة في آسيا الوسطى وروسيا من خلال توفير مزيد من خيارات الربط مع دبي ومنح المسافرين خيارات أوسع ورحلات ربط أكثر سهولة وراحة عبر شبكة وجهاتها إلى جانب تجربة سفر مريحة.

وستبدأ الرحلات بين مطار دبي الدولي ومطار أتيراو الدولي اعتباراً من 18 ديسمبر المقبل تليها الرحلات إلى مطار أكتاو الدولي ومطار روشينو الدولي في تيومين يوم 19 ديسمبر المقبل، وستُسيّر الرحلات إلى كل وجهة بمعدل رحلتين أسبوعياً.

كما ستستأنف الناقلة رحلاتها إلى مطار شيمكنت الدولي، اعتباراً من 25 ديسمبر بمعدل رحلتين أسبوعياً تليها الرحلات إلى مطار سمرقند الدولي في 29 ديسمبر بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: "يأتي إطلاق الرحلات إلى أكتاو وأتيراو وتيومين إلى جانب استئناف الرحلات إلى شيمكنت وسمرقند، في إطار استراتيجيتنا المستمرة لتطوير شبكة وجهاتنا، مدعوماً بنمو أسطولنا واستثماراتنا الكبيرة في توفير تجربة عالية للعملاء بشكل عام".

ومع إطلاق هذه الرحلات ستوسع فلاي دبي حضورها في كازاخستان ليشمل خمس وجهات هي ألماتي وأستانا وأكتاو وأتيراو وشيمكنت بواقع 38 رحلة أسبوعياً، كما ستعزز الناقلة شبكة وجهاتها في أوزبكستان لتشمل وجهتين هما طشقند وسمرقند بواقع 24 رحلة أسبوعياً.

وسترفع فلاي دبي، مع إطلاق رحلاتها إلى تيومين، عدد وجهاتها في روسيا إلى 12 وجهة تخدمها من خلال 123 رحلة أسبوعياً.

وقال جيهون أفندي، نائب أول الرئيس الاقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، إن هذه الوجهات الجديدة تأتي استجابة للطلب القوي من مسافري الأعمال والعائلات والسياح على الرحلات المباشرة بين دبي وآسيا الوسطى وروسيا، لا سيما مع اقتراب موسم السفر الشتوي الذي يشهد إقبالاً كبيراً.

وأضاف: "تسهم إضافة أكتاو وأتيراو وتيومين في توسيع نطاق حضورنا وتعزيز خدماتنا في المنطقة بما يدعم مكانتنا كأكبر ناقلة جوية إماراتية تربط دولة الإمارات بهذه الدول".

وتوفر هذه الرحلات للمسافرين خيارات أكثر للسفر المباشر دون الحاجة إلى التوقف في محطات ربط أو تغيير الطائرات ما يوفر الوقت ويمنحهم تجربة سفر أكثر تميزاً على رحلات فلاي دبي.