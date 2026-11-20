أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ انطلق اليوم سباق براكة للبوانيش الشراعية بمشاركة 50 بانوشاً، لمسافة خمسة أميال بحرية، ضمن سباقات السلع البحرية 2026، التي تقام تحت رعاية وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مشترك بين هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

تأتي السباقات في إطار الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة ، بالرياضات التراثية وصون الموروث الوطني، وشهدت أجواءً تنافسية عكست مهارات النواخذة والبحارة في التعامل مع الرياح وقيادة البوانيش الشراعية.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز بانوش "مربان"، المملوك لإبراهيم إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبدالله الحوسني، بالمركز الأول.

فيما حل بانوش “العديد”، المملوك لمحمد راشد محمد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، في المركز الثاني، وجاء بانوش “عاصفة الحزم”، المملوك ويقوده النوخذة عبدالله مروان المرزوقي، في المركز الثالث.

وتتواصل منافسات سباقات السلع البحرية غداً بإقامة سباق المهمّلية للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، فيما يشهد بعد غدٍ الأحد سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، بمشاركة واسعة من النواخذة والبحارة وملاك المحامل من مختلف إمارات الدولة.

وأكدت اللجان المنظمة اكتمال استعداداتها الفنية والتنظيمية للسباقين، من خلال تجهيز مسارات المنافسات وتوفير متطلبات السلامة البحرية، بما يضمن نجاح الحدث وسلامة المشاركين.

تأتي سباقات السلع البحرية ضمن الجهود الرامية إلى صون الموروث البحري الإماراتي، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالرياضات التراثية، وترسيخ مكانة منطقة الظفرة وجهةً بارزة لاستضافة السباقات البحرية التقليدية.