دبي في 20 نوفمبر /وام/ تعزز مشاريع تطوير شبكة الطرق المحيطة بمركز دبي التجاري العالمي انسيابية الحركة المرورية وتسهل الوصول إلى واحدة من أهم مناطق الأعمال في دبي، بما يدعم نمو قطاع المعارض والمؤتمرات ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة رئيسية للفعاليات الدولية.

وتشهد المنطقة المحيطة بالمركز توسعات كبيرة؛ إذ تنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروعين متكاملين لتطوير شبكة الطرق وتسهيل الوصول إلى المنطقة، يتمثل الأول في مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بتكلفة 696 مليون درهم، والذي يشمل تحويل الدوار إلى تقاطع سطحي تنظمه إشارات ضوئية، مع إنشاء ستة جسور جديدة بطول إجمالي يبلغ 5000 متر، إضافة إلى أنفاق من المقرر دخولها الخدمة اعتباراً من عام 2027.

ويشمل المشروع الثاني تطوير شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم وتوسعته بهدف فصل حركة المرور العابرة لمسافات طويلة عن الحركة المرورية المحلية المرتبطة بمركز دبي التجاري العالمي وون سنترال والأبراج المجاورة.

وأوضحت المهندسة منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن هذه المشاريع تعكس رؤية تخطيطية أشمل، مشيرة إلى أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من المخطط الرئيسي للهيئة لتطوير البنية التحتية في دبي بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده المدينة.

وأضافت أن تحويل دوار المركز التجاري إلى تقاطع متعدد المستويات بتصميم مبتكر يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بصورة كبيرة وخفض زمن الرحلات وتعزيز انسيابية الحركة والربط بين المراكز الاقتصادية الرئيسية، ومنها مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري.

وأوضحت أن المشروعين يشكلان برنامجاً متكاملاً يجري تنفيذه بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد.

وأكدت أن أعمال تطوير دوار المركز التجاري شهدت تقدماً متسارعاً، مع افتتاح الجسر الذي يربط شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر في نهاية أغسطس 2026، عقبه افتتاح الجسر الأخير ضمن المشروع في أكتوبر 2026، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر.

وأضافت العصيمي أن أعمال تطوير شارع المستقبل تسير أيضاً بوتيرة متقدمة، متجاوزة الجدول الزمني المحدد، مع ارتفاع نسبة الإنجاز إلى أكثر من 70%، مشيرة إلى أن من المقرر الانتهاء من تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 1500 متر عند تقاطع شارعي المستقبل والمركز التجاري بحلول فبراير 2027.

بدوره، قال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، إن البنية التحتية عالمية المستوى تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على ريادة دبي وتنافسيتها، موضحا أن المركز استقبل ثلاثة ملايين زائر خلال عام 2025، ويتطلع إلى مضاعفة عدد الفعاليات التي يستضيفها إلى 600 فعالية سنوياً بحلول عام 2033.

وأضاف أن مشاريع تطوير البنية التحتية تواكب النمو الذي تشهده فعاليات المركز وتدعم طموحاته المنسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأشار إلى ان البنية التحتية المتطورة تعد من أبرز المقومات التي تعزز تنافسية الوجهات العالمية في استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى، وأن منظمي الفعاليات يحرصون على تقييم التجربة الشاملة التي تقدمها كل مدينة، بما في ذلك الربط الجوي، وكفاءة النقل العام، والطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، وتوافر الفنادق، وسهولة تنقل عشرات الآلاف من المشاركين، ولهذا السبب تمثل منظومة النقل المتكاملة ركيزة اقتصادية أساسية للمدن التي تطمح إلى استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في منتصف أغسطس 2026 أن نسبة الإنجاز الإجمالية للأعمال تجاوزت 65%، متقدمة على الجدول الزمني المعتمد.

وافتتحت الهيئة في 14 أغسطس الماضي جسراً بطول 500 متر يضم مسارين، يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي وون سنترال باتجاه شارع المستقبل وشارع قصر زعبيل، ما أسهم في خفض زمن رحلة المغادرة من الفعاليات الكبرى من عشر دقائق إلى دقيقتين فقط.

وسبق هذا الإنجاز افتتاح جسر آخر في فبراير 2026 بطول 1000 متر يربط شارع الشيخ زايد مباشرة بشارع الشيخ خليفة بن زايد، بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 مركبة في الساعة، ليسهم في تقليل زمن الرحلة على هذا المسار من ست دقائق إلى دقيقة واحدة.

ومن المتوقع أن تؤدي توسعة شارع المستقبل من ثلاث مسارات إلى أربع مسارات في كل اتجاه، عند اكتمال المشروع، إلى زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 33%، من 6600 إلى 8800 مركبة في الساعة، مع خفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى ست دقائق.

من جهته، أوضح عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي، أن نتائج المشاريع بدأت تنعكس بالفعل على حركة الزوار، وأن أعمال التطوير جاءت وفق البيانات التي جمعتها الجهات المعنية على مدار سنوات.

وأوضح أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم في منطقة تستضيف الفعاليات والمعارض على مدار العام استلزم تنسيقاً متواصلاً مع هيئة الطرق والمواصلات، وتعديل خطط العمل بما يتناسب مع متطلبات كل فعالية وحجم الحركة المرورية المتوقع خلالها.

وأكد أن التنسيق الوثيق بين الجانبين، أسهم في الحفاظ على التواصل المباشر مع هيئة الطرق والمواصلات عبر مركز القيادة والتحكم خلال فترات إقامة الفعاليات، وهو ما أسهم في وضع خطط تنظيم الحركة المرورية وتنفيذها بكفاءة، مع توفير المرونة اللازمة لإجراء أي تعديلات عند الحاجة، وهو ما خفف الضغط على موقع الفعاليات وسهّل حركة الدخول والمغادرة.

وسيؤدي اكتمال المشروع إلى خفض متوسط زمن الانتظار عند تقاطع المركز التجاري من نحو 12 دقيقة إلى 90 ثانية فقط في مختلف الاتجاهات.

ويكتسب هذا التحسن أهمية خاصة خلال أيام الفعاليات الكبرى، حيث يساعد على منع امتداد الازدحام المروري إلى شارع الشيخ زايد، ويتيح للمركبات عبور التقاطع بما يتناسب مع حركة مغادرة الزوار من مواقف مركز دبي التجاري العالمي.