الفجيرة في 20 نوفمبر/ وام/ أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الأمنية والشرطية في دولة الإمارات، وما تشهده من تطور متواصل في توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز كفاءة العمل الأمني، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والوفد المرافق له بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام .

وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره، ويعزز جودة الحياة في دولة الإمارات.

من جانبه، أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد عن بالغ تقديره لاهتمام صاحب السمو حاكم الفجيرة ومتابعته المستمرة لمختلف المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية التعاون والتكامل المؤسسي في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بالمنظومة الأمنية في الدولة.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسعادة محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة وعدد من القيادات في وزارة الداخلية.