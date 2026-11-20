دبي في 20 نوفمبر /وام/ استقطب هاكاثون مطارات دبي 2026 الذي أقيم تحت شعار "إعادة برمجة المستقبل Re-code the Future 50" طالباً وطالبة من المدارس والجامعات، عملوا على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة تستجيب لتحديات تشغيلية فعلية في المطار.

وتركزت جهود المشاركين على تطوير نماذج أولية تسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين من خلال الكشف المبكر عن الأعطال الفنية لتفادي تأخير الرحلات وتحسين آليات اتخاذ القرارات التشغيلية في حالات انخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب فضلاً عن تسهيل وصول المسافرين إلى بوابات رحلاتهم التالية.

وانعقد الهاكاثون على مدار ثلاثة أيام من 13 إلى 15 نوفمبر بمركز التعلّم والتطوير التابع لمطارات دبي، بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار الذي تحتفي به الدولة خلال شهر نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر".

وتوزّع المشاركون الذين تراوحت أعمارهم بين 16 و22 عاماً على 10 فرق ضمّ كل منها خمسة طلاب، وعملوا على تطوير نماذجهم الأولية بإشراف وتوجيه نخبة من الكفاءات المتخصصة في مطارات دبي.

وعرضت الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية مشاريعها أمام لجنة تحكيم ضمّت عدداً من القيادات في مطارات دبي من بينهم عمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية، وإرسين إينانكول، نائب الرئيس الأول لتكنولوجيا الأعمال، وأحمد البستكي، نائب الرئيس لعمليات التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وحصل فريق "Cache Us If You Can" من الجامعة الأميركية في الشارقة على المركز الأول وجائزة مالية قدرها 50 ألف درهم عن مشروعه "بصيرة" الذي يوظّف الذكاء الاصطناعي لرصد المشكلات الفنية في معدات بوابات السفر ويساعد فرق العمل على تحديد أولويات التعامل معها وفقاً لتأثيرها المحتمل على المسافرين والطاقة الاستيعابية للبوابات.

ويتيح النموذج تقديم توصيات بالإجراءات المناسبة مثل تخصيص بوابة بديلة لإحدى الرحلات أو جدولة أعمال الصيانة الوقائية إلى جانب توفير نموذج رقمي يمكّن الفرق المختصة من تحديد الجزء الذي يتطلب التدخل الفني بدقة.

وجاء فريق "Visionary" من جامعة برمنغهام في المركز الثاني ليحصل على جائزة مالية بقيمة 30 ألف درهم عن مشروعه "مرصد" الذي يجمع بيانات الرحلات والمسافرين والعمليات التشغيلية في لوحة تحكم موحّدة تتيح لفرق العمل في المطار وشركات الطيران الاستناد إلى المعلومات ذاتها عند التعامل مع الاضطرابات التشغيلية.

واستعرض الفريق، من خلال محاكاة حالة من انخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب، إمكانات المشروع في تحديد أولويات الرحلات وتخصيص بوابات السفر مع مراعاة ضيق الوقت المتاح للمسافرين للّحاق برحلات الربط وما قد يترتب على تأخير الرحلات من تداعيات على حركة التشغيل.

وتقاسم المركز الثالث فريقا "Dubai-It" من الجامعة الأميركية في الإمارات، وفريق "Spectre" الذي ضمّ طلاباً من مدارس مختلفة؛ حيث قدّم الفريق الأول مشروع "DXB One" وهو تطبيق إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي صُمّم لمساعدة المسافرين على التنقّل بسهولة داخل مبنى المطار والتعرّف إلى المرافق والخدمات المتاحة لهم في مختلف مراحل رحلتهم، بينما طوّر فريق "Spectre" طوّر لوحة تحكم تشغيلية تتيح لفرق العمل في المطار الاطّلاع على مستجدات الاضطرابات التي تؤثر على حركة الطائرات ومتابعة عمليات التواصل مع الجهات المعنية والتحقق من استلام الفرق المختصة لطلبات التدخل.

كما خصّصت مطارات دبي جائزة مالية بقيمة 20 ألف درهم لكل من الفريقين الفائزين بالمركز الثالث ليصل إجمالي قيمة جوائز الهاكاثون إلى 120 ألف درهم.

وقال عمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي، إن الذكاء الاصطناعي جعل الوصول إلى الإجابات أكثر سهولة لكن المهارة الأصعب والأكثر قيمة تكمن في معرفة الأسئلة التي ينبغي طرحها.

وأضاف: "من بين أكثر ما أبهرني في هذه الفرق قدرتها على التفكير بشكل مختلف وإعادة النظر في أمور قد نعتبرها من المسلّمات بحكم عملنا اليومي في المطار؛ حيث أكدت أفكارهم أهمية إشراك الشباب منذ المراحل الأولى عند تحديد التحديات التي تتطلب حلولاً وتكوين تصوّر لما يمكن أن نحققه من نتائج أفضل في المستقبل".

وأتاح الهاكاثون للطلاب فرصة اكتساب خبرات عملية في تطوير النماذج الأولية القائمة على الذكاء الاصطناعي وعرض مشاريعهم أمام المختصين، فيما مكّن مطارات دبي من النظر إلى التحديات التشغيلية اليومية من منظور جديد.

وأظهرت المشاريع الفائزة الكيفية التي يمكن عبرها توظيف الذكاء الاصطناعي لإحداث أثر ملموس في بيئة المطار سواء من خلال الكشف المبكر عن الأعطال أو تعزيز التنسيق بين فرق العمل عند التعامل مع التحديات التشغيلية أو تسهيل تنقّل المسافرين داخل المطار.