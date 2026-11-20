دبي في 20 نوفمبر /وام/ أحرزت إسطبلات العين لقب "سباق يوم الشهيد للقدرة " لمسافة 120 كيلومتراً، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، والذي أقيم اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة، بتنظيم نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ضمن موسم 2026-2027.

وتوج الفارس فيدريكو فريبر من إسطبلات العين بالمركز الأول على صهوة الجواد «إتش سي علي»، بزمن 4 ساعات و30 دقيقة و41 ثانية، متقدماً بفارق 20 ثانية على سلطان الصيعري من إسطبلات السيل، فيما حل سهيل الغيلاني من إسطبلات «إس إس» الخاصة ثالثاً.

وشهد السباق مشاركة 66 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، تنافسوا على أربع مراحل بإجمالي 120 كيلومتراً.

وتوج أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز 775 ألف درهم، وزعت على أصحاب المراكز العشرة الأولى.

وأكد الكعبي أن تنظيم السباق بهذه المناسبة الوطنية يجسد الحرص على تخليد ذكرى شهداء الإمارات، وترسيخ قيم التضحية والوفاء والانتماء، مشيداً بالمستوى الفني للسباق، ومؤكداً أن مشاركة الإسطبلات الخاصة تعكس اتساع قاعدة ممارسي رياضة القدرة وتنامي مستوى المنافسة بين الفرسان والفارسات.