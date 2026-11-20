دبي في 20 نوفمبر /وام/ تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، برنامجاً متكاملاً ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر 2026"، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في التنقل"، يتضمن معارض وتجارب تفاعلية وورش عمل وجلسات معرفية وتحديات ابتكارية، تستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير قطاع النقل والمواصلات واستشراف مستقبل التنقل الذكي والمستدام.

ويهدف البرنامج إلى تحويل الأفكار الابتكارية إلى تطبيقات وحلول عملية تسهم في رفع كفاءة خدمات النقل والمواصلات، وتعزيز التكامل والاستدامة في منظومة التنقل، وتطوير البنية التحتية وتوظيف التقنيات المستقبلية.

وقالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، إن مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار تجسد نهجها الاستراتيجي القائم على أن الابتكار مسار متواصل يبدأ بفكرة وينتهي بأثر ملموس في حياة الناس، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على الانتقال من استكشاف الأفكار إلى تطوير تطبيقات عملية تعيد تشكيل مستقبل التنقل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الناشئة.

وأضافت أن البرنامج يستهدف تعزيز مكانة دبي في مجال التنقل الذكي والمستدام، وترسيخ ثقافة مؤسسية تتيح للموظفين والشركاء والمبتكرين الإسهام في تطوير حلول عملية ترفع كفاءة الخدمات وتعزز جودة الحياة وتدعم تنافسية الإمارة عالمياً.

وتتصدر فعاليات البرنامج إقامة معرض "نحو المستقبل" في المقر الرئيس للهيئة، بمشاركة شركات ناشئة وتقنية ومؤسسات بحثية وفرق الابتكار في الهيئة، لاستعراض أحدث التطورات في مجالات المركبات ذاتية القيادة والروبوتات والتنقل الكهربائي والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وأبحاث التنقل.

ويتضمن المعرض جداراً تفاعلياً يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل أفكار الزوار وتصوراتهم عن مستقبل دبي إلى مشاهد مرئية، إلى جانب عروض للروبوتات البشرية تستعرض تطور قدراتها في الحركة والتوازن والتفاعل، وإمكانات توظيفها مستقبلاً في مختلف القطاعات.

ويشمل البرنامج ورشاً تدريبية متخصصة للموظفين والقيادات، تركز على تطوير المهارات المستقبلية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال والحلول الرقمية، إلى جانب جلسات معرفية بمشاركة خبراء وشركاء لمناقشة التوجهات المستقبلية والابتكارات المؤثرة في المدن وأنظمة النقل.

كما يتيح البرنامج لموظفي الهيئة تقديم أفكار وحلول مبتكرة لمعالجة تحديات التنقل، من بينها تحسين تجربة أصحاب الهمم وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحويل المقترحات إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ.

ويتضمن البرنامج كذلك تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والباحثين والمبتكرين لدعم البحث والتطوير وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول المستقبلية في قطاع النقل والمواصلات.