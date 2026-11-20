دبي في 20 نوفمبر /وام/ منح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من ضباط الارتباط من الدول الشقيقة والصديقة نوط التعاون الأمني من الطبقة الأولى، تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز التعاون الأمني الدولي ودعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، وعدد من ضباط الارتباط من مختلف دول العالم.

ويأتي التكريم تقديراً لجهود ضباط الارتباط في تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة الشرطية والأمنية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن منح نوط التعاون الأمني من الطبقة الأولى لضباط الارتباط يأتي تقديراً لدورهم في تعزيز الشراكات الأمنية الدولية، وإسهاماتهم في دعم جهود شرطة دبي للتصدي لمختلف أشكال الجريمة، مشيراً إلى أن التعاون بين الأجهزة الأمنية حول العالم أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة.

وقال معاليه إن الشراكات الأمنية الفاعلة، القائمة على الثقة المتبادلة وتكامل الجهود وسرعة تبادل المعلومات، تشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة أمنية عالمية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات.

وأضاف أن ضباط الارتباط يمثلون جسوراً استراتيجية للتواصل والتنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية، ويؤدون دوراً مهماً في تعزيز التعاون العملياتي وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في سرعة الاستجابة للتحديات الأمنية وملاحقة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأشار معاليه إلى أن القمة الشرطية العالمية تمثل منصة دولية تجمع القيادات الشرطية والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، وتتيح فرصاً لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الممارسات والتجارب الأمنية، مؤكداً مواصلة شرطة دبي توسيع تعاونها الدولي وتطوير منظومة العمل الشرطي المشترك.

وشمل التكريم المقدم إبراهيم سامي المسبحي، ضابط الأمن الجنائي لدولة الكويت، وأندرو بول كامارشيفاكول، ضابط ارتباط شرطة نيويورك، وهنريكوس باسكاليس فرسون، ضابط ارتباط الشرطة لمملكة هولندا، وفرانسيسكو دييل جورسو، ضابط ارتباط الشرطة الإيطالية، وفرانسيسكو دي ساباتو، ضابط ارتباط الشرطة الإيطالية، وجان أنتوني أجيليه، ضابط ارتباط الشرطة الملكية الكندية، إلى جانب عدد من ضباط الارتباط من دول أخرى.