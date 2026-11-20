أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ تنطلق يوم الأحد المقبل منافسات النسخة الـ35 من رالي أبوظبي الصحراوي ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز سائقي العالم، لحسم ألقاب بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية لعام 2026، عبر خمس مراحل تنافسية تمتد بين مدينتي العين وزايد ومنطقة الظفرة، وصولاً إلى السلع على ساحل الخليج العربي.

يقام الرالي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ومجلس أبوظبي الرياضي، على مسار يبلغ طوله 1931 كيلومتراً، ينطلق من مدينة العين ويختتم فيها للمرة الأولى، وسط منافسة قوية على ألقاب السائقين والصانعين والدراجات النارية.

وتشهد النسخة الحالية منافسة مفتوحة على لقب بطولة العالم للسائقين، إذ يتصدر الأمريكي سيث كوينتيرو، سائق تويوتا غازو ريسينغ، الترتيب برصيد 135 نقطة، متقدماً بفارق 14 نقطة عن الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، و20 نقطة عن القطري ناصر العطية، الفائز برالي داكار خمس مرات، وكلاهما يمثل فريق داسيا ساندرايدرز، فيما يحتفظ سائق تويوتا هينك لاتيغان بفرص حسابية للمنافسة على اللقب.

وتدخل داسيا منافسات بطولة الصانعين متقدمة بفارق 47 نقطة على تويوتا، معتمدة على سائقيها سيباستيان لوب وناصر العطية ولوكاس مورايس، في مواجهة كوينتيرو ولاتيغان وبقية أطقم تويوتا، في ظل احتساب النقاط وفق نتائج المراحل الفردية والترتيب النهائي للرالي.

وفي منافسات الدراجات النارية، يتصدر الأسترالي دانيال ساندرز الترتيب العام برصيد 87 نقطة، متقدماً بفارق 13 نقطة عن زميله في فريق ريد بُل كيه تي إم لوتشيانو بينافيديس، والإسباني توشا شارينا من فريق هوندا.

وتُحتسب نقاط بطولة الدراجات النارية وفق الترتيب النهائي للرالي فقط، ما يزيد أهمية المحافظة على الثبات والملاحة السليمة وجاهزية الدراجات وتجنب المخاطر طوال مراحل المنافسات.

وأكد سعادة محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن رالي أبوظبي الصحراوي يمثل منذ أكثر من ثلاثة عقود أحد الركائز الأساسية للراليات الصحراوية العالمية، مشيراً إلى أن النسخة الخامسة والثلاثين تكتسب أهمية خاصة باستضافة الجولة الحاسمة من بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات، وسط منافسة قوية تختبر مهارات نخبة السائقين والملاحين والفرق العالمية.

وقال إن دولة الإمارات تشهد فترة استثنائية لرياضة المحركات، باستضافة رالي دبي الصحراوي «باها»، ورالي أبوظبي الصحراوي، إلى جانب الجولتين الختاميتين لبطولتي العالم للفورمولا 1 والفورمولا 2، بما يؤكد مكانتها على الأجندة العالمية وقدرتها على تنظيم كبرى البطولات الدولية.

وأوضح أن المنافسة في الراليات الصحراوية لا تقتصر على السرعة، بل تتطلب إدارة دقيقة للنقاط ومراكز الانطلاق والملاحة وجاهزية المركبات والمخاطر، لافتاً إلى أن قراراً واحداً قد يغير مسار البطولة، وأن تنظيم حدث بهذا الحجم يستلزم أشهراً من التخطيط والتنسيق لضمان سلامة المنافسات عبر منطقتي العين والظفرة.

من جانبه، أكد سعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، أن استضافة دولة الإمارات للجولة الختامية من بطولتي العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية تعكس مكانتها العالمية وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

وقال إن استضافة مدينة العين مراحل من النسخة الخامسة والثلاثين لرالي أبوظبي الصحراوي تعزز حضورها على الأجندة الرياضية العالمية، مستفيدة من طبيعتها الفريدة وبنيتها التحتية المتطورة وإمكاناتها التنظيمية وموقعها الاستراتيجي، إلى جانب شغف مجتمعها برياضة المحركات والمغامرات الصحراوية.

وتنطلق منافسات الرالي يوم 22 نوفمبر بالمرحلة التأهيلية “برولوج” للدراجات النارية في وادي المسعودي بمدينة العين، فيما تخوض السيارات تجاربها التحضيرية في اليوم نفسه.

وتقام المرحلة الأولى في 23 نوفمبر من العين إلى مدينة زايد، التي تستضيف المخيم الرئيسي للرالي وعدداً من الفعاليات الجماهيرية.

وتشهد المرحلة الثانية في 24 نوفمبر التوجه إلى السلع عبر مسار تنافسي بطول 330 كيلومتراً، مع المبيت في مخيم الماراثون دون صيانة خارجية.

ويعود المتسابقون إلى مدينة زايد في 25 نوفمبر، قبل خوض تحدي كثبان ليوا في اليوم التالي، على أن تختتم المنافسات في العين يوم 27 نوفمبر بإقامة المرحلة الخامسة والأخيرة، التي تحسم ألقاب بطولة العالم.