دبي في 20 نوفمبر /وام/ وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتصبح أول جهة شرطية على مستوى دولة الإمارات تتعاون مع الاتحاد في مجال توظيف البيانات والمعلومات الائتمانية لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز الحوكمة المالية، ورفع كفاءة الإجراءات المالية والأمنية.

وقّع المذكرة خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية، اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، ومروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، بحضور اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، وماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية، ونائبه العقيد الدكتور عبدالله ياسر أميري، والرائد حسين العبدولي، مدير إدارة الإيرادات في الإدارة العامة للمالية، وعدد من موظفي الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز كفاءة الإجراءات المالية والأمنية من خلال الاستفادة من البيانات والتقارير الائتمانية، بما يشمل تحسين تحصيل الإيرادات الحكومية عبر التحقق من الملاءة المالية للأفراد والشركات المتقدمين للاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات المرورية، للحد من تراكم المستحقات المالية ورفع كفاءة التحصيل.

كما تشمل المذكرة رفع كفاءة المشتريات والعقود من خلال تقييم الملاءة المالية للشركات والموردين المتعاملين مع شرطة دبي، بما يدعم اتخاذ القرارات المالية ويحد من المخاطر المرتبطة بالتعاقدات.

وتنص المذكرة على التعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بالقضايا والمؤشرات والأنماط الاحتيالية، لتعزيز القدرات التحليلية والاستباقية في مكافحة الجرائم المالية، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستفادة من الخدمات والمعلومات الائتمانية دون رسوم.