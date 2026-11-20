أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/تصدر الصقر" أبلج" لهادي سعيد سالم المنصوري منافسات الشوط الأول لفئة العامة ملاك" جير بيور - فرخ"، ضمن سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 400 متر، التي أقيمت صباح اليوم في منطقة الفلاح، ضمن الجولة الثالثة من مسابقات اتحاد الإمارات للصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين.

وجاء ثانيا الصقر "مثير"، لعبدالله شامس عتيق العامري، وثالثا الصقر" منصور"، لمحمد جمعة سعيد جمعة الكعبي، فيما شهد الشوط الثاني لفئة العامة ملاك "جيرشاهين- فرخ" فوز الصقر" خريمة"، لأحمد بخيت غنام الهاملي بالمركز الأول، وجاء ثانيا الصقر" 28"، لعبدالله راشد أحمد المانع المنصوري، وثالثا الصقر" 51"، لعمر حمد عتيق شامس العامري.

وشهد الشوط الثالث لفئة العامة "حر - فرخ"، فوز الصقر" دليل"، لمحمد علي محمد صادق البلوشي بالمركز الأول، كما فاز الصقر"الوقت"، والصقر" موج" للمالك نفسه بالشوطين الثاني والثالث.

وأكد المالك محمد علي محمد صادق البلوشي الفائز بالمراكز الثلاثة الاولى في الشوط الأخير، أن حرص اتحاد الإمارات للصقور ونادي أبوظبي للصقارين على تنظيم واستضافة السباقات، يمثل حافزا كبيرا للصقارة ودافعا للمشاركة وإبراز التراث الوطني الأصيل، وإحياء الموروث الوطني في نفوس الأجيال الجديدة، مشيدا بتخصيص أشواط للإنتاج المحلي لدعم مزارع الصقور بالدولة.